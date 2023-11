Liittohuipulta tyrmistynyt viesti: ”Vedettiin matto jalkojen alta”

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola on todella pettynyt eduskunnan päätökseen hyväksyä hallituksen esitys hoitajamitoituksen lykkäämisestä neljällä vuodella. DEMOKRAATTI Demokraatti

Eduskunta päätti keskiviikkona sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön mukaisesti, että lain voimaantulosäännöksessä säädettyä iäkkäiden henkilöiden ympärivuorokautisen palveluasumisen toimintayksiköissä asiakasta kohti noudatettavan 0,7 työntekijän henkilöstömitoituksen siirtymäaikaa jatkettaisiin 1.1.2028 saakka.

Paavolan mukaan mitoituksen siirtämisellä on todella ikävät seuraukset vanhustenhoidon turvallisuuteen, laatuun ja hoidon saatavuuteen.

– Vaikka työnantajat voivat ja heidän pitääkin lain mukaan noudattaa minimiä suurempaa hoitajamitoitusta asiakkaiden hoitoisuuden mukaan, olemme huomanneet, että kaikki eivät noudata tältä osin lakia, Paavola sanoo tiedotteessa.

Paavolan mukaan mitoituksen lykkääminen syventää hoitajapulaa, sillä työolojen parantamista ei ole varaa siirtää usealla vuodella.

– On unohdettu, että moni hoitaja on hakeutunut muille sektoreille juuri sen vuoksi, että hoitajamitoitus on liian pieni eikä asiassa ole näkyvissä parannusta riittävän nopeasti. Mitoitusasiassa vedettiin matto jalkojen alta.