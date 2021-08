Li Andersson: ”Yksikään puolue ei voi jatkaa ilmastokeskustelua vain huutelemalla, mistä päästövähennyksiä ei saisi vaatia”

Vasemmistoliiton puheenjohtaja ja opetusministeri Li Andersson sanoo, että syksyn budjettiriihestä on tulossa on ilmastoriihi. Andersson puhui vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Vaasassa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Hallitus on nyt puolessavälissä vuoden 2035 hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamisessa. Suomen päästövelka on tällä hetkellä noin 11 miljoonaa tonnia.

”Meillä ei ole enää vuosikymmeniä. Meillä ei ole enää vuosikymmentä. Meillä on kirjaimellisesti enää muutama yksittäinen vuosi aikaa saada päästöt selkeään laskuun globaalisti. Yksikään puolue ei voi jatkaa ilmastokeskustelua vain huutelemalla, mistä päästövähennyksiä ei saisi vaatia”, Andersson sanoo.

Anderssonin mukaan budjettiriihessä lähtökohdaksi on otettava, että kaikki julkinen rahankäyttö, mukaan lukien yritysten ja maatalouden tuet, vahvistavat vihreän siirtymän tavoitteita.

Hallitus on myös sopinut, että budjettiriihessä tehdään veropäätöksiä, joilla vahvistetaan julkista taloutta 100–150 miljoonan euron edestä. Tämä on mahdollisuus vahvistaa hyvinvointipalveluiden rahoitusta ja lisätä verojärjestelmän oikeudenmukaisuutta, Andersson painottaa.

”Veronkiertoon ja verovälttelyyn puuttuminen on pienituloisten, palkansaajien ja yritysten etujen mukaista.”

Andersson korosti, että mitä enemmän suursijoittajat tai monikansalliset konsernit voivat minimoida omia verojaan, sitä suuremmaksi nousee paine korottaa rehdisti toimivien veroja. Hänen mukaansa ei ole esimerkiksi kestävää, että Suomesta virtaa osinkotuloja ulkomaalaisiin sijoitusrahastoihin kokonaan verotta tai hyvin pienellä verolla, kun suomalainen piensijoittaja maksaa osinkotuloistaan veroa 25%.

Vasemmistoliitto pitää myös välttämättömänä, että tänä syksynä ainakin luottamusmiehen asemasta päätetään säätää laissa nykyistä vahvemmin.

”Työ on aloitettava jo tämän syksyn budjettiriihessä. On varmistettava, että työntekijöillä on mahdollisuus sopia kaikille oikeudenmukaisista työehdoista tasapuolisesti ja että neuvottelupöydässä suuret yritykset eivät kävele suojattomien työntekijöiden yli.”

Andersson otti puheensa alussa kantaa Afganistanin tilanteeseen. Hänestä kiireellisintä on, että niin Suomi kuin muut maat onnistuvat evakuoimaan kansalaisensa ja näille maille työskennelleet ihmiset sekä heidän perheensä.

Vastuunkanto ei kuitenkaan voi jäädä tähän.

”Kansainvälisen yhteisön on asetettava painetta rajojen ja lentokentän auki pysymiseen, jotta apua tarvitsevat ihmiset pääsevät pakoon. On valmistauduttava tukemaan niitä maita, joihin suurin osa pakenevista ihmisistä suuntautuu. Tämän lisäksi on oltava valmius nostaa pakolaiskiintiöitä apua tarvitsevien ihmisten auttamiseksi. Tämä koskee myös Suomea.”

Pakkopalautuksista Andersson sanoo, ettei Afganistanissa on enää alueita, joissa voi olla turvassa.

”Monilla Suomessa asuvilla afgaaneilla on myös perheenyhdistämisprosesseja kesken, ja näiden jatko on turvattava.”