Lindtman ihmeissään hallituspuolueiden toiminnasta: “Kyllä tässä herää kysymys, että mikä on motiivi”

Lakkolait puhuttavat tällä hetkellä voimakkaasti eduskunnassa. Ensin perustuslakivaliokunta päätti kokoustaa pääsiäispyhänä ja nyt työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on sopinut kokouksen ensi maanantaille, joka on istuntovapaapäivä.

Tällainen toiminta on varsin poikkeuksellista. Onkin epäilty, että hallitus haluaisi saada valiokunnissa nopeutettua lakkolakien käsittelyä siten, että ne voisivat tulla voimaan jo vappuna. Toistaiseksi hallituspuolueet eivät ole vaatineet työrauhalainsäädännöstä mietinnön tekevässä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa muutettavaksi nykyistä voimaantulopäivää, joka on 1. heinäkuuta. Moni merkki kuitenkin viittaa siihen, että kiire on kova.

Työmarkkinoilla palkansaajapuolelta ilmoitettiin tällä viikolla, ettei poliittisia lakkoja jatketa enää ensi viikolla, kun aikaisemmin ilmoitetut lakot päättyvät. Sieltä on sanottu odotettavan, että hallitus vastaa lakkojen päättämiseen neuvottelujen aloittamisella.

MEDIA kysyi tänään eduskunnassa SDP:n puheenjohtajalta Antti Lindtmanilta kantaa eduskunnan valiokuntien kiiruhtamiseen. Lindtman ei katso hallituspuolueiden toimintaa hyvällä.

– Palkansaajat keskeyttivät työtaistelutoimet vedoten neuvotteluihin ja mikä on hallituspuolueiden vastaus, kauniista puheista huolimatta ei neuvotteluita vaan entistä poikkeuksellisemmat keinot käyttöön eduskunnassa, jotta heikennyksiä runnotaan läpi. Vaikuttaa siltä, että tämä hallitus ei edes yritä hakea yhteistyötä ja luottamusta vaan aiheuttaa vastakkainasettelua ja kaaosta, Lindtman sanoo.

Lindtman näkee, että työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa on otettu täysin poikkeukselliset keinot käyttöön

– Niillä pyritään runnomaan heikennyksiä työntekijöiden oikeuksiin mitä ilmeisimmin pikavauhtia läpi, hän katsoo.

Spekuloitu on jopa, että lakkoja rajoittavat lait yritettäisiin saada voimaan työväen juhlapäivänä vappuna.

– Kyllä tässä herää kysymys, että mikä on motiivi, kun näin poikkeuksellisilla keinoilla pyritään viemään läpi heikennyksiä, joiden alkuperäinen voimaantulo on vasta pitkällä, Lindtman ihmettelee.