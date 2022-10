Lindtman keskustan kipuilusta: ”Tilanne on hallituskumppanien tiedossa ja tässä suhteessa tähän ei liity ylimääräistä dramatiikkaa”

Keskustan eduskuntaryhmä kipuilee translain kanssa. Ilmeisesti noin viitisen edustajaa olisi äänestämässä hallituksen esitystä vastaan. Simo Alastalo ja Johannes Ijäs

MTV uutiset on selvittänyt asiaa myös kyselyllä.

Vihreiden varapuheenjohtaja, kansanedustaja Iiris Suomela painotti Demokraatille, että translaki on kirjoitettu hallitusohjelmaan.

– Minä olen ollut tätä sinne neuvottelemassa. Siinä mielessä asia on ihan selvä. Tästä on yhdessä sovittu jo 2019 keväällä. Ei tämä ole mikään omantunnonkysymys. Tämä on hallitusohjelmakysymys, hän paalutti.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Eeva Kalli kertoi medialle tänään eduskunnassa, että hallituskumppanien kanssa on käyty tilanteesta keskustelua.

– Heillä on tiedossa, että meillä on muutamia edustajia, jotka eivät halua edistää tätä lakimuutosta, Kalli sanoi.

SDP:N EDUSKUNTARYHMÄN puheenjohtaja Antti Lindtman toteaa, että SDP:lle on tärkeää, että laki viedään eteenpäin.

– Keskusta on viestittänyt jo valtioneuvostossa ennen kuin laki on tullut eduskuntaan, että heillä on ryhmässä tilanne, jossa muutamat edustajat eivät voi eri syistä tukea lakia. Näistä syistä he voivat varmaan itse kertoa ja varmasti Eeva Kalli on paras henkilö kuvaamaan keskustan eduskuntaryhmän osalta näiden muutamien edustajien tilannetta. Tämä tilanne on hallituskumppanien tiedossa ja tässä suhteessa tähän ei liity ylimääräistä dramatiikkaa. Hallituksen lisäksi tästä on myös hallituspuolueiden eduskuntaryhmien kesken keskusteltu ja näissä keskusteluissa kaikki hallituspuolueet ovat suhtautuneet tilanteeseen hyvin rauhallisesti, Lindtman kommentoi Demokraatille.

– Meille tärkeää on, että kaikki hallituspuolueet mukaan lukien keskusta ovat hallituksessa täysin tukeneet lakia ja kaikki eduskuntaryhmät ovat sitoutuneet viemään sitä eteenpäin ja hallituspuolueet ovat yhteisten pelisääntöjen pohjalta viemässä esityksen maaliin. Näin translaki saadaan vihdoin uudistettua ja sukupuolivähemmistöjen itsemääräämisoikeuksia ja yhdenvertaisuutta saadaan vihroin vahvistettua, hän jatkaa.

Tarkoittaako tämä sitä, että muut hallitusryhmät nyt hyväksyvät, että tämä olisi keskustalle omantunnonkysymys?

– Tämä lakiesitys viedään hallituspuolueiden pelisääntöjen mukaisesti eteenpäin. Sikäli tämä on ihan normaali esitys, mutta hallituskumppanien tiedossa on, että keskustan eduskuntaryhmässä on muutamia edustajia, jotka kokevat tämän vahvasti omantunnon piiriin kuuluvana kysymyksenä.

Siihen, vaaditaanko SDP:stä kurinpitotoimia niille keskustalaisille, jotka mahdollisesti äänestävät lakia vastaan, Lindtman toteaa, etteivät muut ryhmät lähde tämäntyyppisissä asioissa koskaan puuttumaan toisten puolueiden sisäisiin asioihin.

VASEMMISTOLIITON EDUSKUNTARYHMÄN puheenjohtaja Jussi Saramo toteaa, että translaista äänestäminen on keskustan eduskuntaryhmän asia.

– Totta kai lähtökohtaisesti hallituksen esitysten puolesta äänestetään. Itse teen kaikkeni, että meidän ryhmämme toimii niin ja tietysti toivon samaa muilta ryhmiltä.

Saramokin sanoo, että on puhuttu jo pidemmän aikaa, että keskustan ryhmässä saattaisi olla translakia vastaan äänestäviä.

– Mutta ei se ole minun asiani lähteä sitä spekuloimaan.

Voiko translaki olla mielestänne omantunnonkysymys keskustalle vai onko se hallitusohjelmakysymys?

– Meillä on erikseen käyty läpi sellaiset asiat kuten kansalaisaloitteet, joita nyt tulee ja joissa voi tulla hajontaa. Me emme ole voineet päättää, että jokin on meille omantunnonkysymys eikä kukaan muukaan voi sitä itse päättää.

Hiljattain osa vasemmistoliiton kansanedustajista lipesi hallitusrintamasta potilasturvallisuuslain kohdalla ja joutui tämän jälkeen oman eduskuntaryhmänsä kurinpitotoimien kohteeksi.

Saramo ei ota kantaa siihen, miten hallituskumppani keskustan pitäisi toimia, jos lipeäjiä tulee.

– En ota kantaa muiden puolueiden toimintatapoihin ja olen arvostanut sitä, että muut eivät ole ottaneet meidän sisäisiin asioihimme kantaa, hän sanoo.

RKP:N EDUSKUNTARYHMÄN puheenjohtaja Anders Adlercreutz muistuttaa translain olevan hallituksen esitys ja hallituksessa sovittu asia.

– Voi sanoa, että syksy on lähtenyt vähän huonosti liikkeelle. Ensin oli potilasturvallisuuslaissa hajontaa ja nyt näyttää siltä, että tulee tässäkin asiassa, hän sanoo.

Hän painottaa, että RKP:lle translain uudistaminen on ihmisoikeuskysymys.

– On vaikea ymmärtää sitä, että tästä oltaisiin eri mieltä.

– On lähinnä keskustan ryhmän asia, että miten he tämän asian käsittelevät. Meidän lähtökohta on se, että hallituksen esityksiä tuetaan kokonaisuudessaan.

Ette lähde paheksumaan, jos translaki on keskustalle omantunnonkysymys?

– En lähde paheksumaan, koska se on heidän asiansa, mutta lähden siitä, että tämä on hallituksen esitys, jota tulee tukea. Tämä on huono asia eikä ennusta hyvää loppusyksyä ja talvea ajatellen, että näin aikaisessa vaiheessa tulee jo tällaisia irtiottoja. Meidän mielestä tämä on ihmisoikeuskysymys ja meidän mielestä tätä lakiesitystä on helppo tukea.