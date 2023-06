Lindtman: ”Lähes kaikki suomalaiset jo tietävät, mitä kello on lyönyt”

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman ottaa Twitterissä kantaa hallituksen ja elinkeinoministeri Vilhelm Junnilan (ps.) tilanteeseen. DEMOKRAATTI Demokraatti

– On #casejunnila’n 11. päivä ja tänäänkin pääministeri Petteri Orpo antaa kohun jatkua, vaikka käytännössä lähes kaikki suomalaiset jo tietävät, mitä kello on lyönyt. Ministeri Junnila on menettänyt paitsi koko opposition myös yhden hallituspuolueen tuen, Lindtman kirjoittaa.

Hän toteaa, että tällaisessa tilanteessa ei ole tosiasiallisia edellytyksiä jatkaa menestyksellistä ministerin tehtävien hoitoa.

– Ääriliikkeiden ja natsismin kanssa liehakointi on vienyt elinkeinoministerin tosiasialliset mahdollisuudet edustaa Suomea tuloksellisesti maailmalla ja edistää Suomen kaupallisia ja muita elintärkeitä etuja. Kansainväliset yritykset joutuvat tänä päivänä varjelemaan tarkoin mainettaan. Siksi maa, joka lähettää natsisympatioista tunnetun henkilön markkinoimaan Suomea kansainvälisille yrityksille, voi aiheuttaa itselleen aitoa mainehaittaa & vahinkoa, Lindtman päivittää.

Junnila itse on kiistänyt yhteydet ääriliikkeisiin ja pahoitellut toimintaansa, joka on herättänyt epäilyksiä ääriajattelusta.

– Pääministerin on vihdoin ja viimein syytä herätä. Petteri Orpon kannattaa vilkaista sitä kuuluisaa arvokompassia & osoittaa johtajuutta tekemällä johtopäätökset ministeri Junnilan asemasta, mikäli hän ei sitä itse halua tehdä, Lindtman päättää.

Lindtman on kommentoinut asiaa myös Helsingin Sanomille.

