Lindtman: ”Maa tarvitsee ehdottomasti toimintakykyisen hallituksen” – SDP:n ryhmäpuheenjohtaja avaa myös elpymispaketin merkitystä Suomelle

SDP:n eduskuntaryhmä on käsitellyt tänään kokouksessaan aamupäivällä hallituksen puoliväliriihen neuvottelutilannetta. Johannes Ijäs Demokraatti

– Edistymistä on tapahtunut vaikka työtä ja neuvoteltavaa vielä riittää. Tätä työtä pääministerin johdolla on sitkeästi jatkettu. Hänellä on meidän ryhmämme täysi tuki hakea tasapainoista ratkaisua, SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman kommentoi Demokraatille.

Hallituksen johtoviisikko kertoi juuri pääministerin virka-asunnon Kesärannan pihalla, että isoista linjoista on saavutettu kehysriihessä sopu. Neuvottelut yksityiskohdista jatkuvat.

– Suomi on tilanteessa, jossa olemme aivan sillä kynnyksellä, että olemme selättämässä koronakriisin. Edessä on iso työ jälleenrakentamiseksi niin taloudellisella kuin inhimillisellä puolella sekä työllisyyttä ja kasvua vahvistavan budjetin rakentamiseksi. Tässä tilanteessa maa tarvitsee ehdottomasti toimintakykyisen enemmistöhallituksen, Antti Lindtman sanoo.

Lindtman ei lähde avaamaan sitä, mitkä asiat neuvotteluissa ovat vielä auki.

– En halua lähteä nyt yksittäisiä asioita kommentoimalla tilannetta hankaloittamaan. Annetaan nyt neuvottelijoille täysi työrauha.

Mediatietojen perusteella neuvotteluissa olisi eletty etenkin eilen hyvin vaikeita aikoja tai oltu suorastaan jonkinlaisen kuilun partaalla.

– Neuvottelut ovat olleet vaikeat ja ne ovat vaikeat, mutta sitkeästi työtä tehdään ratkaisujen löytämiseksi, Lindtman sanoo.

Jääkö neuvotteluista säröjä hallituksen toimintakykyyn?

– Onhan tässä hallituksen toimintakykyä nyt koeteltu, ja on selvää, että hallituksen on tämän jälkeen tiivistettävä rivinsä. Uskon, että näin tulee tapahtumaan ja hallitus on toimintakykyinen vastaamaan tuleviin haasteisiin. Tärkeää on, että hallituksessa luottamusta vahvistetaan. Sopu kehysriihestä on tässä ensimmäinen askel.

Eilen vaikean neuvotteluvaiheen päälle tuli vielä uutinen siitä, että perustuslakivaliokunta vaatii EU:n elpymispaketin hyväksymiselle 2/3:n enemmistöä suuressa salissa.

Koko elpymispaketti ja EU:n seitsenvuotisen budjetin hyväksyminen lepäävät nyt pitkälti Suomen eduskunnan päätöksen varassa.

”Kyse on myöskin Suomen Eurooppa-politiikan vuosikymmenten linjasta ja Suomen asemasta Euroopassa.”

– Tässä on kyse koko Euroopan kyvystä toipua pandemiasta ja siten koko Euroopan toimintakyvystä. Suomen kohtalo on kytketty Eurooppaan ja myös meidän kyky toipua on kytketty siihen, miten toimintakykyisenä EU tulee tästä pandemiatilanteesta ulos. Tässä on kyse järkälemäisen isosta asiasta, se on merkitykseltään moninkertaisesti enemmän kuin riihessä pöydällä olevat asiat. Kyse on myöskin Suomen Eurooppa-politiikan vuosikymmenten linjasta ja Suomen asemasta Euroopassa, Lindtman kuvaa.

Lindtman lisää myös, että EU:n elpymispaketin kaatumisella olisi Suomenkin talouteen ja työllisyyteen sekä elinkeinoelämämme kasvunäkymiin järisyttävät vaikutukset.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä päätti eilen velvoittaa kansanedustajansa äänestämään tyhjää eduskunnan äänestäessä elpymispakettia. Miten kommentoitte kokoomuksen ratkaisua?

– En lähde nyt tässä kohtaa sen enempää kommentoimaan muiden puolueiden ratkaisua ratkaisua, muuta kuin totean vain, että, kukin puolue viime kädessä vastaa suomalaisten edessä, miten äänestäjiltä saatua valtakirjaa käyttävät, sekä siitä jos valtakirjaa jätetään käyttämättä, Lindtman vastaa.

– Toki kokoomuksen ratkaisu mahdollistaa paketin hyväksymisen hallituspuolueiden äänillä. Ja nyt on tärkeää, että kokoomuksen ratkaisun jälkeen hallituspuolueissa rivit pysyvät tiiviinä – koska muiden vaihtoehtojen seuraukset kuin sen, että esitys EU:n omista varoista hyväksytään, olisivat katastrofaaliset sekä koko Euroopan toimintakyvylle että kyvylle elpyä pandemian jälkeen sekä siten myös Suomelle ja Suomen asemalle Euroopassa ja kansainvälisesti.