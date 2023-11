Lindtman: ”Mikäli nämä toimet eivät riitä, on tehtävä lisää”

Venäjä on ryhtynyt sallimaan paperittomien turvapaikanhakijoiden rajanylitykset jo elokuussa. SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin mukaan viime päivinä on tullut selväksi, että kyse on Venäjän hybridioperaatiosta, jolla se pyrkii painostamaan Suomea.