Lindtman: Navalnyi oli mies, jota Putin pelkäsi

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman sanoo, että Aleksei Navalnyi oli toivo muutoksesta Venäjällä ja mies, jota Venäjän presidentti Vladimir Putin pelkäsi. Demokraatti Demokraatti

Uutinen Navalnyin kuolemasta levisi tänään iltapäivällä ja monet ovat kommentoineet sitä surullisina ja järkyttyneinä.

– Uutinen hänen kuolemastaan pysäyttää. Se on surullinen osoitus Venäjän hallinnon nykytilasta ja siitä, mitä tapahtuu niille, joilla on rohkeutta puolustaa avointa ja demokraattista yhteiskuntaa. Navalnyin kuolema on selvitettävä perin pohjin ja Putinin on vastattava teoistaan, Lindtman kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Lindtmanin mukaan Navalnyin kuoleman myötä Venäjän tulevaisuus näyttää entistä synkemmältä.