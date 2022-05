Lindtman: SDP:n eduskuntaryhmältä vahva tuki Nato-jäsenyydelle – ”Syy on selvä”

SDP:n puoluehallitus on tänään ilmoittanut kannattavansa Suomen jäsenyyttä Pohjois-Atlantin puolustusliitto Natossa. Sen esityksen mukaan SDP antaa tukensa valtiojohdolle jäsenyysneuvottelujen avaamiseksi. DEMOKRAATTI Demokraatti

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman kertoi tänään Nato-kannasta varsinaisesti päättävän ylimääräisen puoluevaltuuston kokouksessa, että eduskuntaryhmä antaa vahvan tukensa puoluehallituksen esitykselle ja Suomen jäsenyydelle Natossa.

– Syy on selvä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti turvallisuusympäristömme pysyvästi, Lindtman sanoi.

Demokraatin tietojen mukaan eduskuntaryhmän kanta ei ollut aivan sataprosenttisen yksimielinen, jopa 38 kansanedustajaa 40:stä lienee tukena. Asiasta ei kuitenkaan äänestetty.

– Samana hetkenä, kun pommit alkoivat tuhota Ukrainaa, rikkoa unelmia ja ihmisyyttä, ne rikkoivat sen turvallisuusrakenteen, joka Eurooppaan oli luotu. Venäjän on osoittanut, että se ei piittaa sopimuspohjaisesti yhteistyöstä. Siitä on tullut häikäilemätön, ennalta-arvaamaton ja aggressiivinen. On selvää, että emme ole samassa asemassa kuin Ukraina, jota tuemme. Olemme EU-jäsen, läntinen demokratia. Emme kuitenkaan voi rakentaa turvallisuutta toiveiden varaan nähdessämme, millainen Venäjästä on tullut. Siksi meidän ei pidä ottaa pienintäkään riskiä siitä, että jäisimme Venäjän kanssa kaksin. Teemme ne vaadittavat toimenpiteet, joilla maksimoimme turvallisuutemme, kaikkien suomalaisten turvallisuuden, Lindtman totesi.

Lindtman antoi puheessaan tunnustusta myös pääministeri Sanna Marinille (sd.).

– Puheenjohtaja Marin on tiukassa paikassa osoittanut määrätietoisuutta ja samalla antanut myös tilaa ja aikaa demokraattiselle kannanmuodostukselle puolueessa ja eduskuntaryhmässä.

– Yhtä päättäväisesti kuin me viemme Suomea nyt Naton jäseneksi, me puolustamme tässä liikkeessä oikeutta jokaisen omaan mielipiteeseen. Tässä demokraattisessa liikkeessä jokainen harkitsee tämän koko luokan asian itse ja tekee oman viisauden mukaan päätöksensä. Tässäkin asiassa puolustamme myös oikeutta olla toista mieltä, koska tehdessämme näin puolustamme niitä arvoja, jotka ovat liikkeemme perusta. Aina kun kansakunta on ollut ratkaisevassa paikassa, on onni, että juuri me sosialidemokraatit olemme olleet johtavassa asemassa, niin tässäkin hetkessä. Teemme ratkaisun tuntien vastuumme Suomesta, suomalaisten turvallisuudesta ja tulevaisuudesta, Lindtman päätti puheensa puoluvaltuustossa.

Uutista päivitetty ja muokattu viimeksi kello 13.51