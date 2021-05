Lindtman syyttää perussuomalaisia Suomen kansan kiusaamisesta – lähettää terveiset Halla-aholle: ”Mitä se kertoo hänen harkintakyvystään?”

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtmanin mukaan perussuomalaiset pyrkii estämään eduskunnan päätöksentekoa EU:n elpymispaketista käymällään jarrutuskeskustelulla. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Puolen yön jälkeen perussuomalaiset esitti elpymispaketti-keskustelun keskeyttämistä ja sen jatkamista 30. kesäkuuta. Tämä viimeistään osoittaa, että tarkoituksena on viivyttää ja estää eduskunnan päätöksentekoa.

– Puolue on järjestänyt eduskunnassa arvottoman näytelmän. Kyse on kiusanteosta puhemiehiä, eduskuntaa ja koko Suomen kansaa kohtaan. Voi vain kysyä, onko tällä puolueen tulevan pääministeriehdokkaan Jussi Halla-ahon siunaus? Ja jos on, mitä se kertoo hänen harkintakyvystään, Lindtman kirjoittaa Twitterissä.

Viime yönä keskustelu elpymispaketista keskeytyi, koska perussuomalaiset esitti varapuhemies Tarja Filatovin (sd.) menettelyn viemistä perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi. Filatov oli evännyt kansanedustaja Ville Vähämäen (ps.) pöytäysesityksen, koska asia oli jo kertaalleen pöydätty.

Asian käsittelyn on määrä jatkua tänään iltapäivällä.

