Lindtmanilta karu summaus eduskunnassa: ”Te ette ole pystyneet tekemään vaihtoehtobudjettia”

– Meno on kuin Titanicin kannella. Soitto soi ja juhlat jatkuvat, vaikka jäävuori lähestyy, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi.

– Näen jollain tavalla vaihtoehtobudjettien keskeisenä viestinä sen, että oppositio on talouspolitiikassa sittenkin pitkälti hallituksen linjalla, eikä teilläkään velkaantumista pysäyttävää ihmelääkettä ole olemassa, ei taikasauvaa, ei taikurin hattua, kuittasi puolestaan valtiovarainministeri, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman luonnehti kokoomuksen vaihtoehtobudjettia kovaksi.

– Se on kyllä todella kova: puoli miljardia. Puoli miljardia työttömiltä, pitkäaikaistyöttömiltä valtava leikkaus, heiltä, joilla sitä kaikista vähiten on, tulevien hintojen nousujen keskellä. Tämä on arvovalinta, ja tämä on kylmä sellainen. Aina teidän hampaissanne ovat työttömät, he, joilla kaikista vähiten on, Lindtman sanoi.