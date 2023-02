Lintilä avaa nyt yksityiskohtaisesti Whatsapp-tilinsä kaappausta – vastaa myös suoraan kysymykseen, lähettikö viestin itse

Elinkeinoministeri Mika Lintilä kertoi perjantaina, että hänen eduskuntapuhelimensa Whatsapp-sovellus on kaapattu ja tililtä on lähetty sisällöltään ”mielenkiintoisia” viestejä. Asiasta uutisoi tänään ensimmäisenä Helsingin Sanomat. Johannes Ijäs Demokraatti

Iltalehden mukaan tililtä oli lähetetty pääministeri Sanna Marinia (sd.) ja SDP:n varapuheenjohtajaa Matias Mäkystä (sd.) pilkkaava, käsitelty valokuva.

Eduskunnan tietohallintopäällikön Ari Apilon mukaan mahdollisesta elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) Whatsapp-sovellukseen kohdistuneesta hakkeroinnista on käynnissä selvitys. Lintilä kertoi jo aiemmin tänään Demokraatille, että Whatsapp-sovellus hakkeroitiin nimenomaan eduskunnan kännykästä.

Ainakin sosiaalisessa mediassa on jo epäilty, että Lintilä voisi puhua muunneltua totuutta ja hän olisi lähettänyt Whatsapp-viestin itse. Iltalehti otsikoi, että Lintilä ”väittää tiliä kaapatuksi”. Viesti oli mennyt laajalle poliitikkojoukolle.

Onko sellainen mahdollista, että olisitte itse yrittänyt lähettää viestiä johonkin ryhmään ja se olisikin lähtenyt vahingossa laajalla jakelulla?

– Ei ole mahdollista. Minä olin nimittäin siihen aikaan, kun se on lähtenyt, illallisella ja olin pari tuntia ilman puhelinta. Minä en olisi edes tiennyt koko viestistä, jollei erityisavustaja olisi laittanut viestin, että oletko sinä tosiaan laittanut tuollaisen viestin. Minä katsoin sen silloin, kun lopetimme illallisen. Se olisi ollut mahdottomuus, koska viesti oli lähtenyt 40 minuuttia aikaisemmin, kun me lopetimme (illallisen).

Lintilä kertoo, että illallisessa oli kyse luottamuksellisesta keskustelusta pörssiyhtiön edustajan kanssa.

Et pidä mahdollisena, että joku avustaja olisi käyttänyt puhelintasi?

– Ei ei ei. Se on vain minulla.

Eli vannotte, että te ette ole tällaista viestiä lähettänyt?

– Ei. Tuossa kun joku on tätä kysynyt (on sanonut), että olisin päässyt paljon helpommalla, kun olisin sanonut, että nyt lähti lapasesta. Niin varmaan olisin päässytkin, mutta kun se ei pidä paikkaansa. Mutta onhan tämä äärettömän kiusallista ja huolestuttavaa.

Oliko kyseessä useampi viesti vaan vain yksi viesti? Helsingin Sanomissa puhuttiin useammasta viestistä, Demokraatille puhuitte aiemmin yhdestä.

– Yksi viesti.

Onko teillä jotakin lokitietoja tai onko jäänyt mitään merkkejä tai tietoja, että viesti olisi lähtenyt jostain muualta?

– Puhelimenhan minä olen luovuttanut eduskunnalle ja ne laittavat sen eteenpäin tutkittavaksi. Pelkästään tällaiselle kaverille se, että puhelin vaihtuu, on jo tarpeeksi stressaavaa.

Aiotteko julkistaa tulokset eduskunnan selvityksestä?

– En minä tiedä. Siitä ei ole ollut mitään… Eihän tässä voi tietysti kuin spekuloida. Minä olin viikon Afrikassa, että onko silloin tapahtunut jokin haittaohjelman laittaminen. Mitä tuolla on haluttu viestiä ja niin edelleen. Noita on mahdoton tietää. Ehkä tästä nyt vain on tietysti otettava opiksi, että kyllä tuo tietoturva on äärettömän tärkeä asia ja se koskee ihan kaikkea.

Aiotteko kuitenkin olla uskollinen Whatsappin käyttäjä tämänkin kokemuksen jälkeen?

– Ainakin suhtautuminen muuttuu huomattavasti.