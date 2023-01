Lintilä kommentoi Ykkösaamussa kuumana käyvää keskustelua hallituspohjasta: ”Nyt pitäisi ottaa jäitä päähän”

– Muistuttaisin siitä, että kansanvalta on se, jonka pitää toimia ja vaali on se, joka ratkaisee, hän kiteytti.

– Meillä on aivan tarpeeksi vaikeat hallitusneuvottelut tulossa, keitä siellä sitten onkaan, ilman, että tässä vaiheessa mitään pilkkakirveitä lyödään ja tehdään rajauksia, että kenen kanssa on mahdollinen lähteä ja kenen kanssa ei. Kyllä nyt pitäisi ottaa jäitä päähän ja mennä demokratian peruslähtötilanteeseen: vaalin tulos ratkaisee ja kansan pitää kertoa, hän sanoi.

Lintilältä kysyttiin, uhkaako politiikan blokkiutuminen demokratiaa. Hän arvioi, että tietyllä tavalla kyllä. Hän puntaroi, että toisaalta voidaan sanoa, että on kuluttajansuoja, kun tiedetään, keitä hallitukseen tulee.

– Mutta meillä voi olla asetelmia, että toiseksi tullut puolue on voinut saada merkittävän äänimäärän, merkittävän nousun, ja jos me blokataan tällä tavalla pois, niin kyllä silloin tietyllä tavalla myös kansanvaltaa koetellaan. Suomi on demokraattinen maa ja kansanvallan tulee näkyä myös seuraavan hallituksen kokoonpanossa, hän jatkoi.