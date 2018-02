Lipponen kiittelee Niinistön puheen EU-huomioita: ”Se mitä nyt tarvitaan, on presidentin tuki hallitukselle”

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö avasi tänään valtiopäivät ja varoitteli puheista, jotka kääntyvät muotoon ”nyt kun on varaa lisätä menoja”. Velkaantuminen voisi jäädä hoitamatta.

– Samalla yhä lähemmäksi tulee se päivä, jolloin koronnousujen myötä velkaantumisen todelliset rasitteet alkavat tuntua. Moneen kertaan on koettu, kuinka talouden käänne parempaan nopeasti tuudittaa pitämään sitä uutena normaalina, annettuna asiana tulevaisuuteen, ja elämään sen mukaisen leveästi, Niiniistö varoitteli.

Keskustan kansanedustaja, puolueen presidenttiehdokkaanakin ollut Matti Vanhanen toteaa oman huolensakin olevan se, että kansainvälinen suhdanne jossain välissä kääntyy laskusuhdanteeseen.

– Pitäisi koko ajan miettiä, miten myös laskusuhdanteessa kilpailukyky kestää.

Vanhanen olisi kaivannut Niinistön puheeseen ”edes muutaman sanan ulkopolitiikasta”.

– Valtiopäivien avajaispuhe tarjoaisi mahdollisuuden siihen, että olisi päivitetty arvio keskeisimmistä kansainvälisistä kysymyksistä. Nyt hän ei ulkopolitiikkaa käsitellyt ollenkaan.

Sen sijaan EU-asioita Niinistö käsitteli.

– Se on kuitenkin eri asia, se on hallituksen ja eduskunnan käsissä.

– EU-politiikan osalta pitää kiinnittää huomiota siihen, ettei hän sanonut mitään poikkeavaa siihen, mikä olisi hallituksen kanta. Sitten olisi tietysti pulmallista, jos hänellä olisi jotenkin eri kanta kuin mitä hallitus on linjannut.

Esimerkiksi Vasemmistoliitosta on kritisoitu Niinistön astuneen jos ei aivan eduskunnan varpaille niin ainakin ottaneen kantaa päivänpolitiikkaan.

– Minä juuri hävisin presidentinvaalit, olen varovainen lausunnoissa, ettei sitä tulkita hävinneen kritiikkinä. Uskon, että eduskunta ja puolueet osaavat kyllä ottaa huomioon sen, että päästävätkö presidenttiä sisäpolitiikan puolelle. En usko, että sitä riskiä on, Vanhanen sanoo.

– Myönteistä oli se, että hän (Niinistö) on halukas jatkamaan eduskunnan kanssa vuoropuhelua myös ulkopolitiikassa. Siinäkin on tarkkailtava eduskunnan puolelta, että otamme pääinformaation myös ulkopolitiikassa aina hallitukselta. Parlamentarismin toteutuminen myös ulkopolitiikassa tarkoittaa, että päälinkki on eduskunnan ja hallituksen välillä. Johtuen siitä, että eduskunta saattaa olla myös ratkaisija joskus kiistoissa, on hyvä, että meillä on myös jatkuva vuoropuhelu presidentin kanssa.

Niinistön varoitukset siitä, että finanssipolitiikka löystyisi nousukauden hurmassa, Vanhanen allekirjoittaa.

– Finanssipolitiikassakin on tärkeätä, että valtionpäämies pitäessään valtiopäivien avajaispuhetta on linjassa sen kanssa, mikä hallituksen ohjelma on ja mitä esityksiä on tulossa. Niissäkään kysymyksissä presidentti ei voi poiketa siitä, mikä on hallituksen linja eikä minusta poikennutkaan. Yhtä hyvin tuon puheenvuoron noilta osin olisi voinut käyttää pääministeri Sipilä (kesk.).