Lippu liehuu tänään Minna Canthin ja tasa-arvon kunniaksi

Tänään vietetään Minna Canthin ja tasa-arvon päivää. Canthin syntymästä tulee tänään kuluneeksi 178 vuotta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lisäksi tänään vietetään kirjaston päivää, joka juhlistaa Suomen kirjastoja ja kirjastopalveluita.

Minna Canthin ja tasa-arvon päivä on ollut Suomessa yleinen liputuspäivä vuodesta 2007 lähtien. Canth on ensimmäinen nainen, joka on saanut Suomessa oman liputuspäivän.

Vuonna 1844 syntynyt Canth oli paitsi kirjailija myös yhteiskunnallinen vaikuttaja ja sanomalehtinainen. Canth piti teostensa kautta esillä muun muassa naisasiaa sekä köyhien asemaa.