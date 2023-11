Lisää veronmaksajia, mutta vähemmän turvapaikanhakijoita – Saksa pohtii turvapaikanhaun ulkoistamista

Saksassa 250 000 ulkomaalaisen pitäisi poistua maasta, mutta äänekkäästi esitetyt uudistukset lisännevät palautuksia vain 600 vuodessa. Visa Noronen

Saksan liittokansleri Olaf Scholz jyrähtikin lokakuussa turvapaikkahakemuksista.

– Meidän täytyy palauttaa nopeammin, hän vaati ja sanoi, että kielteisen turvapaikkahakemuksen saaneet pitäisi käännyttää takaisin ”isolla tyylillä”.

Saksan hallitus antoi tämän jälkeen lakipaketin, jonka tarkoitus oli vauhdittaa palautuksia. Tämä sisälsi enemmän painostusta maastapoistumismääräyksen saaneita kohtaan, kovempia seuraamuksia salakuljettajille ja enemmän oikeuksia poliisille ja muille viranomaisille. Saksa on myös päättänyt alkaa selvittää, voisiko turvapaikanhakuprosessia ulkoistaa kokonaan kolmansiin maihin.

Käytännössä asiat eivät nyt muutu merkittävästi. Eniten turvapaikkahakemuksia tulee edelleen syyrialaisilta, joiden yleensä annetaan jäädä maahan joka tapauksessa.

SAKSASSA on jo vuosikausia puhuttu siitä, että monet maat eivät ota vastaan kansalaisiaan, joita Saksa haluaisi palauttaa. Esimerkiksi Irak ei ota takaisin kansalaisiaan elleivät nämä ole syyllistyneet rikoksiin. Tilanne ei käytännössä ole muuttunut, vaikka Saksa on keskustellut vastahankaisten maiden kanssa hyvin pitkään.

Saksassa syytetään poliiseja siitä, että nämä eivät vie palautettavaksi määrättyjä tarpeeksi määrätietoisesti maasta. Poliisit puolustautuvat kuitenkin sillä, että poliiseja ei tähän tehtävään ole alkuunkaan tarpeeksi ja he eivät saa kovin helposti oikeuksia esimerkiksi mennä etsimään toisten kodeista piiloon menneitä turvapaikanhakijoita.

Yksi merkittävä syy palautusten vaikeuteen on myös se, että viranomaisten keskinäinen yhteistyö toimii usein hyvin huonosti. Kielteisen päätöksen saaneita voidaan heittää ulos pakoislaiskeskuksista kadulle ja heitä pyydetään vain tiedustelemaan muilta viranomaisilta, mitä heidän seuraavaksi pitäisi tehdä.

– MEIDÄN on myös rajoitettava merkittävästi laitonta maahanmuuttoa, sisäministeri Nancy Feaser painotti lakipakettia esitellessään.

Samaan aikaan hänen oma ministeriönsä silti arvioi, että uusi lakipaketti tulee lisäämään palautuksia vain noin 600 hengellä vuodessa, kun karkotuksia tehdään parhaillaan noin 12 000 vuodessa.

Saksassa asuu nykyään yli 250 000 ulkomaalaista, joiden periaatteessa pitäisi poistua maasta. Karkotuksia on helpotettu lakimuutoksilla jo monta kertaa vuoden 2015 jälkeen, mutta vielä kertaakaan lakiuudistuksilla ei ole ollut merkittävää vaikutusta palautusmääriin.

Turvapaikkahakemusten määrä on kasvanut voimakkaasti tänä vuonna Saksassa, josta haetaan turvapaikkaa useammin kuin mistään muusta Euroopan maasta. Tänä vuonna Saksassa on yhteensä jätetty noin 300 000 turvapaikkahakemusta, kun viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla hakemuksia jätettiin vain reilut 160 000 hakemusta.

Tänä vuonna erityisen paljon Saksassa on kasvanut turkkilaisten jättämien turvapaikkahakemusten määrä. Määrä on kaksinkertaistunut viime vuodesta ja Turkki on jo nykyään toiseksi suurin turvapaikanhakijoiden lähtömaa Saksaan saapuville. Tilat uusille turvapaikanhakijoille ovat loppuneet monista kunnista eri puolilla valtakuntaa.

Väkeä saa liikkumaan kohti Saksaan erityisesti taloudellinen taantuma ja elinkustannusten nousu. Myös lisääntyneet vapauksien rajoitukset ja ihmisoikeusloukkaukset laittavat väkeä liikkeelle esimerkiksi Afganistanista, josta tulee Saksaan kolmanneksi eniten turvapaikanhakijoita.

ENEMMÄN asioita muuttanee Saksassa nyt voimaan astuva lainsäädäntö, joka helpottaa merkittävästi ulkomaalaisten työskentelyä maassa. Myös turvapaikanhakijat pääsevät nyt aiempaa nopeammin työskentelemään. Työvoimapulasta kärsivä Saksa haluaa lisää veronmaksajia mahdollisimman nopeasti ja piristää talousongelmista kärsivien yritysten toimintamahdollisuuksia.

Kirjoittaja on Berliinissä asuva toimittaja.