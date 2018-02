Live kello 14! SDP:n Antti Lindtman kertoo, mikä politiikan keväässä on tärkeää

Kansanedustaja Sanna Lauslahti on siirtymässä toukokuussa Lääketeollisuuden toimitusjohtajaksi.

Jälleen yksi kokoomuslainen, kansanedustaja Sanna Lauslahti, on siirtymässä eduskunnasta kesken kauden pois, kuinkas muutenkaan kuin sote-ympyröihin. Asia on herättänyt eduskunnassa rajua kritiikkiä.

Jopa kokoomuksen veteraanikansanedustaja Pertti Salolainen paheksui Ilta-Sanomissa kokoomuspoliitikkojen siirtymistä terveysfirmojen palvelukseen sote-uudistuksen valmistelun aikana.

Lauslahti (kok) on siirtymässä Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtajaksi.

SDP:n varapuheenjohtaja Maarit Feldt-Ranta pitää kokoomuspoliitikkojen tai -avustajien säännönmukaista siirtymistä yksityisen hoivabisnekseen erittäin ongelmallisena. Lähtijöitä on useampia.

Feldt-Rannan mukaan Sipilän hallituksen oikeusministeri Antti Häkkäsen (kok.) on puututtava rehottavaan lobbariongelmaan.

– Ongelma on ilmeinen ja kaikkien nähtävissä. Oikeusministeri Antti Häkkänen on aloittanut tormakkaasti ministerikautensa. Nyt hänen pitää ottaa tämä lobbariongelma oikeusministeriön käsittelyyn ja tuoda mahdollisimman pian eduskuntaan asiasta selvitys. Asian vakavuutta ja kiireellisyyttä lisää parhaillaan käynnissä oleva soteuudistus, jossa on kyseessä miljardiluokan taloudelliset intressit, Feldt-Ranta toteaa.

Häkkänen sanoo Demokraatille, että myös muista puolueista on siirrytty yksityiselle puolelle. Esimerkkeinä hän mainitsee SDP:stä tapahtuneen valtiosihteerin siirtymisen JHL:ään ja vihreistä tapahtuneen liikkeen kohti Attendoa.

– Pitää tutustua Feldt-Rannan avaukseen, en ole tuollaista nähnytkään, Häkkänen lupaa.

Ei näe riskiä korruptiolle.

Ison arvostelun kohteena ollut Lauslahti puolustaa ratkaisuaan Demokraatille.

– Minulla on vaalikausi loppupuolella ja 11 vuotta olen tehnyt joka päivä Suomen ja suomalaisten puolesta työtä. On hirveän hyvä, että meille syntyy myöskin sellainen tilanne, että välillä käydään piipahtamassa yritysmaailmassa. Jotkut sinne jäävät tai tulevat sieltä päin. Kyllä aina eduskunnan näkökulmasta on hyvä, että meillä syntyy sellaista tervettä vaihtuvuutta edestakaisin, koska se lisää myös päätöksenteon laadukkuutta.

– Tässä kohdin kysymys on yhdistyksestä, joka on merkityksellisessä asemassa suomalaisessa yhteiskunnassa ja minua kiinnostaa ennen kaikkea, miten luomme Suomeen lisää uusia työpaikkoja, Lauslahti sanoo ja viittaa siihen siihen, että Lääketeollisuus on yhdistys eikä yritys.

Lauslahti pitää korruption riskiä kaukaa haettuna. Hän puhuu ”puolen vuoden varoajasta” ja kertoo jäävänneensä itsensä eduskunnassa sote-asioiden käsittelystä todeten siirtyvänsä vasta toukokuussa Lääketeollisuuteen.

– Jos katsotaan, mihin olen menossa, niin minä en ymmärrä, mistä se (korruption riski) syntyy. On eri asia mennä suoraan jonkin yrityksen palvelukseen, joka liittyy hyvin olennaisesti johonkin käynnissä olevaan uudistukseen. Tässä kohdin on yhdistys kysymyksessä, jonka linkit sote-uudistukseen on lähinnä esimerkiksi yliopistollinen tutkimus. Siltä osin pohditaan sitä, millä me vahvistamme suomalaista terveydenhuollon tutkimusta.

Vastauksestaan päätellen Lauslahti kuitenkin tulee allekirjoittaneeksi kritiikin siltä osin, mikäli kansanedustaja siirtyy yrityksiin. Kokoomustaustaisia on siirtynyt paljon nimenomaan hoivabisnekseen.

– Ei ei, minun mielestäni se on erittäin hyvä, että meillä syntyy liikettä yrityselämän puolelle. Tekee myös sinne päin hyvää, että sinne menee kansanedustajien näkemystä. Yhteiskuntaa voidaan nykyistä paremmin palvella myöskin yrityspuolelta.

Vetoaa tasa-arvoiseen kohteluun.

Lääketeollisuus ry:n tavoitteena on sen tiedotteen mukaan lääketeollisuuden toimintaedellytysten, kilpailukyvyn ja tutkimusedellytysten kehittäminen.

Lauslahti ei usko, että hänen äänestäjänsä pettyvät kansanedustajan ratkaisuun hakea vapautusta eduskunnasta.

– Vaalikausi alkaa olla loppupuolella ja siinä voi sanoa, että kyllä on tehty ne työt, mitä on pitänytkin. Olisi eri asia, jos lähtisi vaalikauden alkupuolella.

Eduskunta päättää, voiko Lauslahti lähteä talosta.

– Kunnioitan meidän kansanedustajalaitoksen vapautta tehdä päätös meidän vapautuksestamme. Tietenkin toivon sitä, että tämä olisi mahdollista. Tasa-arvon nimissä, kun katsotaan, ketkä sieltä ovat lähteneet tämänkin vaalikauden aikana, toivon vain tasa-veroista kohtelua muihin edustajiin nähden.

Toimittajat: Johannes Ijäs, Topi Juga