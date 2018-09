LM: Luokanopettajien yhdistys haluaa eroon Move-liikuntatestistä

Suomen Luokanopettajat ry:n mielestä fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Movesta on syytä luopua osana liikuntatunteja, kertoo Lännen Media.

Move-mittaukset kuuluvat osana kaikkien peruskoulun viides- ja kahdeksasluokkalaisten liikuntatunteihin. Luokanopettajien yhdistyksen mielestä Move-mittaukset kuormittavat turhaan opettajia ja ovat myös osittain turhia.

Yhdistyksen puheenjohtajan Marko Jokisen mukaan mittauksia ei ole aina otettu huomioon ainakaan viidesluokkalaisten laajoissa terveystarkastuksissa. Moven ideana on, että oppilaan mittaustulokset käytäisiin terveystarkastuksessa läpi yhdessä terveydenhoitajan ja lääkärin kanssa, ja annettaisiin sen pohjalta liikuntasuosituksia.

Jokisen mukaan mittaustulokset ovat jääneet hyödyntämättä hänen kotikaupungissaan Salossa, mutta ongelmaa on esiintynyt useammassakin Suomen koulussa ympäri maata.

Move-mittaukset nousivat julkiseen keskusteluun, kun espoolaiskoulun oppilas kuoli toissa viikolla mittauksiin kuuluvan viivajuoksutestin jälkeen.

– Olen kuullut, että on paljon terveydenhoitajia, jotka sanovat, että he eivät ole saaneet ohjeita, miten niitä (mittaustuloksia) pitäisi hyödyntää, Jokinen sanoo.

Testit kahmaisevat ison osan liikuntatunneista

Jokisen mukaan Move-mittausten myötä opettajille on sälytetty terveydenhoitajan tehtäviä, jotka eivät kuulu heidän ammattitaitonsa vaatimuksiin.

– Ei opettajalla ole välttämättä minkäänlaista tietoa lapsen terveydentilasta. Jos tehdään viivajuoksutesti, pitäisi olla tasan varma tieto, että kenelläkään ei ole estettä tehdä sitä. Kouluterveydenhoitaja voisi tietää, mutta hän ei saa kertoa. Jos kouluterveydenhoitaja tulisi testaustilanteeseen, hän voisi valvoa, että sellainen oppilas ei tekisi testiä.

Lisäksi yhdistys arvostelee mittausten työläyttä, sillä se vie alkusyksyn liikuntatunneista merkittävän osan. Rehtorina ja viidennen luokan opettajana Salossa toimiva Jokinen kertoo, että heillä testit ovat vieläkin kesken.

– Kun joku on ollut pois, on etsittävä uusi aika testeille. Lisäksi paljon aikaa menee kirjaamiseen ja testijärjestelmien tekemiseen. Ne värittävät koko alkusyksyn koululiikuntaa, vaikka ei ole edes takeita siitä, että niistä on jotain hyötyä.