llmari Käihkö Ykkösaamussa: Ukrainan sota pitkittyy ja Venäjän uhka säilyy

Sota Ukrainassa on kestänyt pian kaksi vuotta ja sotaväsymys painaa niin Ukrainassa, lännessä kuin Venäjälläkin.

Sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö arvioi Ylen Ykkösaamussa, että sota vaikuttaa pitkittyvän ja erilaisista riskeistä puhuttaessa on myös huomioitava mahdolliset laajemmat vaikutukset sodan eri lopputuloksille.

– Ukraina ei tule voittamaan sotaa ilman ulkopuolista apua. Olemme nyt tilanteessa, jossa Ukrainan sotilaallinen kyky heikkenee, koska tukipaketit ovat jäissä. Jos Ukraina häviää, Venäjä on pitkän askeleen lähempänä omia tavoitteitaan, Käihkö painotti Ykkösaamun haastattelussa.

YLE kertoi eilen Ruotsissa järjestettävästä Naton jättisotaharjoituksesta, jossa simuloidaan myös Venäjän hyökkäystä Suomeen. Pohjoismaita koskeva Immediate Response -harjoitus on Ruotsin yleisradioyhtiön SVT:n mukaan mukaan määrä toteuttaa maalis- tai huhtikuussa.

Kyseisessä harjoituksessa Venäjä on hyökännyt Suomeen ja Nato on ottanut käyttöön liittouman yhteistä puolustusta koskevan 5. artiklan. Tämän harjoituksen yhteydessä tuhannet yhdysvaltalaissotilaat siirtyvät Norjasta Ruotsin kautta Suomeen.

Ensi viikolla sotilasliitto Nato aloittaa Steadfast Defender 2024 -jättiharjoituksen, sen suurimman suurinmman sotaharjoituksensa sitten kylmän sodan, jossa tarkoituksena on testata liittolaisten toimintakyky tosipaikan tullen, jos esimerkiksi Venäjän kanssa syttyisi konflikti.

Harjoitukseen osallistuu 90 000 sotilasta ja yksiköitä kaikista Naton 31 jäsenmaasta, myös Suomesta. Mukana on myös Ruotsi.

Ilmari Käihkö sanoi Ykkösaamussa, että sotaharjoituksista on Suomessa kerrottu toistaiseksi hyvin vähän. Hän arvioi, että viranomaiset eivät halua lisätä ihmisten pelkoja ja epävarmuutta kertomalla sotaharjoitusten taustoista, mutta totesi samalla, että sotaharjoitukset ovat tarpeellisia sotilaallisen kyvyn harjoittamiseksi.

Käihkö muistutti, että Venäjän sotilaallinen suorituskyky, kalusto ja sotilaat, on nyt suurelta osin sidottu sotaan Ukrainassa. Hän pohti, miksi Venäjä tässä tilanteessa aloittaisi sodan koko puolustusliittoa vastaan tilanteessa, kun se se ei pysty voittamaan edes liittoutumatonta Ukrainaa.