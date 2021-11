Lomaviikko ei tepsinyt Venäjällä – koronaluvuissa jälleen ennätys

Venäjällä saatiin lauantaina taas uusi ennätys koronatartuntojen määrässä. Maassa julistettu yleinen ja ylimääräinen lomaviikko ei siten saanut tartuntojen leviämistä laantumaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kuluneen vuorokauden aikana kirjattiin 41 335 koronatartuntaa ja 1 188 kuollutta.

Venäjällä on vietetty ylimääräistä lomaviikkoa presidentti Vladimir Putinin määräyksestä. Taudin leviämistä on ollut vaikea pysäyttää, koska Venäjän rokotekattavuus on jäänyt hyvin alhaiseksi. Vain noin kolmannes väestöstä on ottanut kaksi annosta rokotetta.

Moskovassa suljettiin kaikki ei-välttämättömät palvelut ja toiminnot koronaloman ajaksi, ja monet alueet ottivat käyttöön ylimääräisiä rajoituksia.