Tänä kesänä on kohistu maatalouden ongelmista ja viljelijöiden vaikeasta asemasta. Hallitus päätti budjettiriihessä maatalouden noin 60 miljoonan tukipaketista katovuoden vahinkojen korvaamiseksi.

Tilasto­­keskuksesta eläköitynyt hinta-asian­tuntija Ilkka Lehtinen Tilastokeskuksen sivuilla, että myös maataloudessa pätee kansantalous­tieteen peruskaava.

”Hinta kertaa määrä on arvo. Viljan osalta määrä on tänä vuonna pieni, mutta hinta hyvä ja loppu­tuloksena edellis­­vuosia parempi tili. Lisäksi sadon laatu on parempi ja korjuu­olosuhteet paremmat kuin vuosiin.”

Lehtinen kirjoittaa, että tämän vuoden vilja­sato tulee olemaan Luonnonvarakeskus Luken arvion mukaan 2,7 miljardia kiloa, joka on lähes 25 prosenttia vähemmän kuin vuosina 2016 ja 2017.

”Tästä huolimatta koko sadon arvo tulee olemaan lähes kymmenen prosenttia suurempi kuin viime vuonna.”

Lehtinen otsikoikin bloginsa lennokkaasti ”Katosadosta kelpo tili”.

Lehtinen muistuttaa kirjoituksessaan myös, että samalla kun puhutaan kato­vuodesta, voitaisiin hänen mukaansa puhua myös ihan hyvästä sato­vuodesta ainakin rahallisen tuloksen puolesta.

Hänen mukaansa lisäksi syysviljojen kylvö­olosuhteet ovat olleet erin­omaiset ja tänä syksynä rukiin ja syys­vehnän viljely­alat nousevat.