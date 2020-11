”Lopputuloksena on ruumiita” – työelämän raadollisuus, tavoitettavissa aina, kylvää ennen pitkää kylmää kauraa

Kiire on aina vieraanamme. Näillä sanoilla voi kuvata nykytyöelämää työ- ja elinkeinoministeriön tuoreen työolobarometrin tuloksia. Marja Luumi Demokraatti

Barometrin mukaan lähes kolmasosa palkansaajista työskentelee päivittäin kiireen alla. Yhä useampi koki vuonna 2019 työnsä henkisesti raskaaksi ja lähes puolet kärsi stressistä. Työuupumus vaivaa myös, enemmän naisia kuin miehiä.

Ministeriön kyselyn tulokset eivät tule yllätyksenä palkansaajakeskusjärjestö SAK:n kehittämispäällikölle Juha Antilalle.

Keskusjärjestön omissa työolobarometreissä ja hyvän työn mittarissa näkyy sama trendi: kiire näkyy joka kyselyssä suurimpana yksittäisenä työelämän ongelmana.

– Kokemus siitä, ettei voi tehdä työtään niin hyvin kuin haluaisin, on suuri. Tämä tunne korostuu erityisen voimakkaasti naisilla niin yksityisen kuin julkisen palvelun tehtävissä, Antila kertoo.

Henkinen ahdistus iskee parhaassa työiässä oleviin naisiin, 30–40-vuotiaisiin, joiden työuran pitäisi kestää vielä kymmeniä vuosia.

Antila ottaa esimerkiksi paljon mediassa esillä olleet ongelmat yksityisissä vanhusten hoitopaikoissa: yhdellä hoitajalla on koko kerros vanhuksia hoidettavana, mutta pesemiseen, vaippojen vaihtoon eikä ulkoiluun ole aikaa.

– Voi vain miettiä, millaista on tehdä pää märkänä töitä päivästä toiseen tietäen, että lopputulos on inhimillisesti katsoen kestämätön. Kiire alkaa vaikuttaa henkiseen puoleen epäonnistumisen ja riittämättömyyden tunteena. Koko ammatillinen identiteetti horjuu: työ on auttaa ihmisiä, mutta ihmiset eivät tule autetuiksi, hän pohtii.

Antila arvioi, että työkyvyttömyyseläkkeelle joudutaan jo enemmän psyykkisten kuin fyysisten ongelmien takia. Se näkyy myös tilastoissa.

– Sairauslomat ovat pidentyneet, erilaisia somaattisia sairauksia, univaikeuksia ja muistamishäiriöitä on yhä enemmän. Henkisen kuormituksen aiheuttamat ongelmat ovat ihan todellinen, sekä kansantaloudellinen että inhimillinen, tragedia.

20 prosenttia kokee, että pitää olla tavoitettavissa koko ajan.

SAK:ssa on havaittu, että kiireeseen, työstressiin, uupumukseen vaikuttaa se, että työaikojen rajat vuotavat. ”Kiitos” modernin teknologian, jonka ansiosta yhteydenpito on yhä helpompaa.

– Kokemus siitä, että työnantaja voi ottaa yhteyttä milloin tahansa ja työntekijän pitää olla tavoitettavissa, on vain voimistunut, Antila toteaa.

Peräti 20 prosenttia SAK:laisten liittojen työntekijöistä kokee, että heidän on oltava tavoitettavissa myös vapaa-ajallaan.

– Valtaosa heistä tekee kuitenkin lähitöitä, eikä työskentele etänä päivittäin tietotekniikan parissa kuten monet toimihenkilöt. Duunariportaan ihmisistäkin siis joka viides kokee, että on pakko olla tavoitettavissa vapaa-ajalla. Ja töitä kertoo tekevänsä joka kolmas silloin, kun pitäisi olla vapailla, Antila kertaa viimeisimmän SAK:n työolobarometrin tuloksia.

Henkinen pahoinvointi on suoraan yhteydessä siihen, ettei omaa, työstä vapaata aikaa tunnu olevan käytännössä.

Antila korostaa, että teknologiaa pitää osata käyttää oikein. Hän viittaa vanhaan sanontaan tulesta: hyvä renki, mutta huono isäntä.

– Jos teknologia alkaa hallita työn organisoinnissa, jos tavoitettavissa olemisen vaade alkaa keittää yli kontrolloimattomasti, lopputuloksena on ruumiita. Se on selvä homma.

Hänen mielestään kiireen ja työstressin hallinnassa työpaikan töiden organisoinnilla on erittäin suuri vaikutus. Kyse on siis siitä, että työpaikan toimintatapoja kehitetään yhteistoiminnassa henkilöstön ja johdon kesken. Yhteisellä neuvonpidolla haetaan näkemys, miten meillä toimitaan ja miksi näin.

– Olisi syytä etsiä yhdessä reittiä ulos hektisestä tilanteesta niin, että työnantajan tarve saada tulosta aikaan ja työntekijän tarve saada tehdä työtään ilman, että terveys ja työkyky menevät, täyttyvät.

”Työkäytännyt ovat mullistuneet koronan myötä.”

Työministeri Tuula Haatainen (sd.) peräänkuulutti armollisuutta työelämään ministeriön työolobarometrin tuloksista kertoessaan. Antila pitää neuvoa tärkeänä.

SAK:n hyvän työn mittarissa työpaikat on luokiteltu niiden laadun mukaan. Noin neljäsosa työpaikoista on erittäin hyviä, kaikki toimii.

– Siellä on myös ymmärrystä myös Haataisen kaipaamaa armollisuutta kohtaan. Mutta toisessa päässä on viidennes työpaikoista, jotka ovat huonoja kaikilla mittareilla eli ne ovat täysin armottomia, Antila kertoo.

Puolet työpaikoista on armollisten ja armottomien välimaastossa – niissä ilmenevät samaan aikaan kolikon molemmat puolet.

– Voi olla, että vaikka henkinen kuormitus on noussut, samaan aikaan työn imu on kasvanut. Työkaverit voivat olla kivoja, mutta johtaminen surkeaa. Työ voi olla hyvin mielenkiintoista, mutta se voi olla huonosti organisoitu, Antila kuvailee.

Hallituksen käynnistämä Työ 2030 -ohjelma on hyvässä vauhdissa. Jo 12 toimialalla on työntekijä- ja työnantajaliittojen yhteinen työelämän kehittämisohjelma, joita Työ 2030 -ohjelma tukee.

– Hallituksella on meneillään vaikuttavia operaatioita, mutta ne pitää viedä maaliin. Niihin on saatava lisää tehoa sisään niin, että ne kattavat yhä useamman työpaikan. Silloin hyvät vaikutukset alkavat näkyä ajan kanssa työpaikoilla fiksuna toimintana koko maanlaajuisesti, Antila patistaa.

Hän odottaa mielenkiinnolla, miten rankka koronavuosi tulee näkymään tulevissa työolobarometreissä. SAK antaa esimaistiaisen jo tammikuussa Tulevaisuus tänään -tapahtuman yhteydessä ”minikyselyllä” korona-ajan työstä. Laajempi selvitys toteutetaan keväällä.

Juha Antila uskoo, että työkäytännöt ovat mullistuneet peruuttamattomasti koronan myötä.

– En jaksa uskoa, että palaisimme lähtöruutuun. On kyseenalaistettu toimitilaratkaisuja, kokouskäytäntöjä, työmatkaliikennettä, työvälineistöä… niitä on nyt testattu kylmään veteen -tyyppisesti. Korona-aika tulee taatusti muokkaamaan työelämän arkipäivää.