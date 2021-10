Löytyykö riittävästi yhteistä tahtoa ja kunnianhimoa?

Aluevaalit tulee, oletko valmis kysyi Jyrki Mäkynen. Minä kysyn, löytyykö riittävästi yhteistä tahtoa, kunnianhimoa ja uskallusta luoda uutta? Aarne Heikkilä

Tammikuun vaaleissa valittava aluevaltuusto on heti 1.3.2022 suurten kysymysten äärellä, jotta hyvinvointialue on vuoden 2023 alussa toimintakykyinen. Nyt toimeenpanoa johtava valmisteluelin Vate tekee päätöksiä vain vaalien järjestämisestä. Uudella aluevaltuustolla on kaikki päätösvalta, missä kulmassa hyvinvointialue käynnistyy.

Tulevaisuuden sotekeskushankkeessa on tehty hyvää työtä ja haettu paljon yhteisiä toimintamuotoja jo olemassa olevalle rakenteelle. Vuoden 2023 alussa pitää olla paljon asioita kunnossa. Tietotekniikka ja tietojärjestelmät tulee olemaan kovien paineiden keskellä. Onko potilastietojärjestelmä saatu ajan tasalle, jotta potilastyö jatkuu ilman katkoja. Onko 9000 hengen henkilöstön palkanmaksuasiat saatu siihen kuntoon, että palkat voidaan hoitaa ajallaan. Lähtevätkö palvelulaskut häiriöttömästi liikkeelle? Ei saa käydä niin, että eläkeläiset saa kerralla neljän kuukauden kotipalvelulaskun. Entä henkilöstön rekrytointi, työssä jaksaminen ja palkkaharmonisointi? Ja miten asiakasmaksujen yhtenäisyys ja taso toteutetaan? Siinä on paljon mietittävää, että tasapuolisuus ja maksukyvykkyys huomioidaan.

Nämä perusasiat täytyy olla kunnossa, jotta koko järjestelmän tärkein tehtävä toteutuu ja jotta koko hyvinvointialueella kyetään ihmisille takaamaan tasavertaiset palvelut ja hoitotakuu toteutuu 7 päivän sisällä.

Valtuuston keskeinen tehtävä on päättää palveluiden järjestämisestä. Siitä, millainen hyvinvointistrategia luodaan, missä ja miten palvelut tuotetaan ja miten yhteistyö yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa toteutuu. Rakentuuko palvelut vain kiinteisiin palvelupisteisiin vai kyetäänkö tuottamaan palveluja myös uudella tavalla. Läheltä saatavat palvelut ovat ratkaisevia, jotta kansalaiset kokevat uudistuksen mielekkääksi. Ihmisille ei kuitenkaan pidä luoda suhteettomia odotuksia, joihin he joutuvat pettymään.

Se miten aluehallinto ja kunnat kykenevät keskenään keskustelemaan, on onnistumisen perusedellytyksiä. Jos kunnat eivät kykene omaan haasteeseensa eli terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen vastaamaan, paine kasvaa hyvinvointialueella. Kuntien rooli on ehdottoman tärkeä.

Tärkeä lähtökohta on huomioida myös se, että aluevaltuutetut ei edusta kuntia niin kuin kuntayhtymissä on ollut. Aluevaltuutetut valitaan suorilla vaaleilla ja ovat vastuussa koko hyvinvointialueen sote- ja pelastustoimen palveluista. Tämä vaatii hyvää yhteistyötä ja katsetta vähän kauemmaksi.

Aluehallinnon suurimpana haasteena on raha, miten vähenevät resurssit saadaan riittämään. Ja myös työvoiman riittävyys on iso kysymys, pitää olla kilpailukykyinen ja hyvä veto- ja pitovoima henkilöstön rekrytoinnin onnistumisessa. Kun rakennetaan uutta, johtaminen nousee keskeiseksi tekijäksi. Uusi ei ole vanhojen toimintatapojen siirtämistä. Väestöennusteet ovat maakunnan osalta tosi murheelliset. Väestön väheneminen on merkittävää. Voimakas ikääntyminen tuo taas merkittävän palvelutarpeen kasvun.

Jos on tahtoa ja uskallusta riittävästi, Etelä- Pohjanmaa selviää haasteista määrätietoisella työllä, luottaen omaan osaamiseen tiedostaen rajoitteet, jotka lopputulokseen vaikuttavat.

Pitkän linjan sote-veteraanin mietelmiä.

Kirjoittaja on maakuntaneuvos Seinäjoelta.