Luhanskin alueen kuvernööri kertoo Ukrainan saaneen vallattua takaisin alueita Sjevjerodonetskissa

Ukraina on saanut vallattua takaisin joitakin alueita Sjevjerodonetskin kaupungissa, kertoo Luhanskin alueen kuvernööri Serhi Haidai .

Hänen mukaansa Ukrainan joukkojen hallussa on nyt noin puolet kaupungista, kun aiemmin Venäjä oli jo saanut vallattua noin 70 prosenttia Sjevjerodonetskista.

- He olivat aiemmin saaneet haltuunsa suurimman osan kaupungista, mutta nyt asevoimamme ovat lyöneet heitä pois. He ovat kärsineet todellakin valtavia tappioita, Haidai sanoi lauantaina CNN:n mukaan.

Ukrainan sodan rajuimmat taistelut käydään nyt Sjevjerodonetskissa, jonne Venäjä on keskittänyt joukkojaan ja jossa on käyty kiivaita katutaisteluja. Se ja naapurikaupunki Lysytshansk ovat viimeinen osa Luhanskin aluetta, joka ei ole Venäjän hallussa.

- Koko alueella tilanne on edelleen vaikea, ja Sjevjerodonetsk on nyt taisteluiden keskittymä, koska Venäjän armeija on ymmärtääksemme laittanut kaikki reservinsä sille suunnalle, Haidai sanoi.