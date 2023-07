Lukashenka: Prigozhin ei olekaan Valko-Venäjällä – ”En tiedä kaikkea heidän välisestä suhteestaan, enkä haluakaan tietää kaikkea”

Wagner-palkkasoturit kapinaan johtanut Jevgeni Prigozhin ei ole Valko-Venäjällä vaan Pietarissa, sanoi Valko-Venäjän johtaja Aljaksandr Lukashenka tänään lehdistötilaisuudessa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kommenttia pidettiin hämmentävänä, sillä Lukashenka oli viime viikolla vahvistanut Prigozhinin saapuneen Valko-Venäjälle osana kapinan päättänyttä sopimusta.

Lukashenkan mukaan myöskään Wagnerin palkkasotureita ei ole saapunut vielä Valko-Venäjälle siitä huolimatta, että Kreml oli tarjonnut kapinaan osallistuneille mahdollisuuden siirtyä sinne.

- Tähän mennessä kysymystä heidän siirrostaan ja asemoimisestaan ei ole ratkaistu, Lukashenka sanoi.

Hän sanoi odottavansa rauhallisin mielin sitä, että Valko-Venäjä vastaanottaa ”tietyn määrän” Wagner-ryhmän taistelijoita, eikä pitänyt heitä uhkana oman hallintonsa turvallisuudelle.

- Jos meidän on aktivoitava nämä yksiköt, teemme niin heti, ja heidän kokemustaan ​​arvostetaan erittäin paljon, hän lisäsi.

Venäjän viranomaiset ovat kapinayrityksen jälkeen sulkeneet ja ratsanneet Prigozhinin yrityksiä sekä tehneet ratsian myös hänen kotiinsa. Venäjän mediat näyttivät eilen videokuvaa poliisin tunkeutumisesta Prigozhinin luksuskartanoon, minkä sanottiin tapahtuneen kapinan päättymisen jälkeen kesäkuun 25. päivänä.

Kartanon pihalla oli parkissa helikopteri, ja poliisi löysi medioiden mukaan ratsiassa myös suuria summia dollareita ja ruplia, kultaharkkoja, useita passeja Prigozhinin nimellä eri ihmisten valokuvilla sekä peruukkeja täynnä olevan kaapin.

VENÄJÄN hallinnon tukemat Wagner-joukot nousivat juhannusaattona kapinaan. Joukot saivat jo juhannuspäivänä ainakin osittain haltuunsa tärkeän sotilastukikohdan Etelä-Venäjän Rostovissa lentokenttineen ja lähenivät jo Moskovaa. Kyseessä oli vakavin presidentti Vladimir Putinin hallinnon kohtaama uhka tähän mennessä.

Kapinan tuoksinassa Putin julisti televisiopuheessaan Prigozhinin ja Wagner-ryhmän syyllistyneen maanpetokseen ja vannoi syyllisiä rankaistavan.

Lukashenka sanoi kuitenkin tiedotustilaisuudessa, ettei hän usko Putinin kostavan Prigozhinille, joka kuului ennen Putinin aivan lähimpiin luottohenkilöihin ja tunnetaan maailmalla myös ”Putinin kokkina”.

- En tiedä kaikkea heidän välisestä suhteestaan, enkä haluakaan tietää kaikkea, Lukashenka sanoi.

- Putin tuntee Prigozhinin paljon paremmin kuin minä, hän lisäsi.

Kapina kuitenkin päättyi osapuolten väliseen sopimukseen yhtä äkillisesti kuin se oli alkanutkin, suunnilleen vuorokauden sisällä. Sovun neuvotteli Lukashenka itse viime hetkellä.

Sopimuksen mukaan Prigozhinin oli määrä siirtyä Valko-Venäjälle eikä Venäjä nosta syytettä häntä tai Wagnerin jäseniä vastaan. Myös Venäjän turvallisuuspalvelu FSB lopetti jo aloittamansa rikostutkinnan aseelliseen kapinaan lietsomisesta.

Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomon raportin mukaan Wagner-joukot olivat kapinan päättyessä päässeet jo noin 330 kilometrin päähän Venäjän pääkaupungista, Lipetskin alueen Krasnojeen asti. Ilmeisesti Wagnerin joukot pääsivät liikkumaan Venäjällä vapaasti, eivätkä maan armeijan sotilaat ja viranomaiset estäneet tai uskaltaneet estää heitä. Paikoin Wagner-taistelijat jopa otettiin vastaan sankareina.

Jos Prigozhin olisi halunnut jatkaa kapinaa, hänen joukkonsa olisivat päässeet Moskovan porteille asti, ISW arvioi tuolloin.