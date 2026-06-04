Luke: Metsäteollisuuden markkinanäkymät pysyvät vaisuina

Metsäteollisuuden markkinanäkymät pysyvät tänä vuonna vaisuina, Luonnonvarakeskus (Luke) kertoi torstaina metsäsektorin suhdannetiedotteessa. Maailmantalouden epävarmuus heijastuu alaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Luke arvioi Suomen sahatavaran tuotannon ja viennin vähenevän noin neljä prosenttia tänä vuonna. Sahatavaran keskimääräinen vientihinta puolestaan nousee hieman.

Korkeat kustannukset ja heikko kysyntä heikentävät kemiallisen metsäteollisuuden näkymiä. Paperin ja kartongin heikko kysyntä heijastuu sellun kysyntään ja vientiin. Luken mukaan massan ja sellun tuotanto vähenee Suomessa tänä vuonna 2-3 prosenttia ja vienti noin viisi prosenttia. Sellun keskimääräinen vientihinta jää yhdeksän prosenttia viime vuoden keskihintaa alemmas.

Osa sellutehtaista seisoo heikon markkinatilanteen vuoksi. Tuotantoseisokit ja lomautukset ovat loppuvuoden aikana mahdollisia kaikilla kemiallisen metsäteollisuuden sektoreilla.