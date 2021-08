Lukumäärä tarkentui, Suomi evakuoinut Afganistanista 330 – Haavisto kertoi, miten maahan jääneitä suomalaisia pyritään auttamaan

Suomen suorittamassa ja eilen päättyneessä Afganistan-operaatiossa evakuoitujen lukumäärä on tarkentunut 330 henkilöön. DEMOKRAATTI Demokraatti

Vielä eilen puhuttiin noin 340 henkilöstä.

– Afganistanin tilanne on herättänyt suurta huolta Suomessa ja yhteydenotot ulkoministeriöön voidaan laskea sadoissa. Ymmärrämme tämän huolen. Monella on sukulaisia tällä hetkellä Afganistanissa vielä vaikeassa tilanteessa ja monilla suomalaisilla on afgaaniystäviä, jotka vielä ovat Afganistanissa, sanoi ulkoministeriö Pekka Haavisto (vihr.) juuri käynnissä olevassa tiedotustilaisuudessa.

Haavisto ilmaisi Suomen syvän osanoton niiden amerikkalaisten sotilaiden ja afgaanien perheille ja läheisille, jotka menettivät henkensä tai loukkaantuivat eilisissä terrori-iskuissa.

– Voiko olla raukkamaisempaa ja tuomittavampaa toimintaa kuin iskeä evakuointia odottavien henkilöiden ja heidän auttajiensa joukkoon.

Haavisto totesi, että maassa on vielä kymmeniä Suomen kansalaisia. Heihin pidetään yhteyttä ja autetaan eri keinoin.

– Avustajien oman turvallisuuden vuoksi emme voi emmekä halua tarkasti yksilöidä, keitä kaikkia jatkossa vielä avustettavien joukkoon kuuluu ja miten heille apua annetaan. Avun antaminen on joidenkin henkilöiden kohdalla huomattavasti vaikeutua, jos heidät on tunnistettavissa tai yksilöitävissä.

Haavisto sanoi, että kriisin aikana myös monet, joilla on perheenyhdistämisprosessi kesken, ovat olleet syvästi huolissaan.

– Sikäli kuin prosessin eteneminen riippuu ulkoministeriöstä, olemme valmiita käyttämään tulevaisuudessa kiertäviä konsuleita esimerkiksi naapurimaassa Pakistanissa Islamabadissa, jonne pääsy Afganistanista tulevaisuudessa helpottunee.

Haaviston mukaan tällä tavoin voitaisiin jo tämän syksyn kuluessa parantaa korona-aikana kasvanutta perheenyhdistämisten sumaa.

– Tulemme lähitulevaisuudessa antamaan tästä tarkempia ohjeita.

Haavisto kiitti USA:ta, eurooppalaisia kumppaneita ja muita Pohjoismaita yhteistyöstä operaatiossa. Hän kiitti myös tasavallan presidenttiä ja eduskuntaa yhteistyöstä ja tuesta operaation aikana.