Luottamus tulevaisuuteen koetuksella – miten marraskuun harmaus taklataan?

Olemme jo varmasti kyllästymiseen asti kuulleet siitä, miten poikkeuksellisia ja vaikeita aikoja elämme. Ensin korona, sitten Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja nyt soditaan myös Lähi-idässä. Lisäksi talousnäkymät ovat melko synkät ja nykyinen hallitus lupailee kovia aikoja jo ennestään toimeentulonsa kanssa kamppaileville. Euroopassa on levotonta ja samalla asenneilmapiiri kovenee, oikeistokonservatiivit keräävät suosiota ja erilaiset salaliittoteoriat kannattajia.

Ei siis ihme, että ihmisten luottamus tulevaisuuteen on koetuksella ja olo saattaa tuntua myös voimattomalta. Mutta millä tätä maailmantuskaa ja marraskuun harmautta voisi lähteä taklaamaan?

Ihan ensimmäiseksi sanoisin, että pidä huolta itsestäsi! Uutisia on toki hyvä seurata ja olla tietoinen maailman tapahtumista, mutta yhdet uutiset päivässä riittää – lopun vapaa-ajan voi keskittyä vaikka lukemaan kirjaa, kutomaan sukkaa tai nauttimaan kulttuurista. Huonot uutiset eivät muutu siitä kummemmiksi, vaikka seuraat niitä herkeämättä koko päivän mutta itselle siitä saa ahdistuksen.

Ja toiseksi: tee jotakin yleiseksi hyväksi! Yhdelle tämä voi olla poliittista aktiivisuutta, toiselle järjestötoimintaa tai kolmannelle lapsen luokkaretkitalkoisiin osallistumista. Ihan sama mitä, mutta tee yhdessä toisten kanssa ja yhteiseksi hyväksi.

Kaikki, mitä voimme tehdä, on elää tässä hetkessä.

Kolmanneksi: älä lakkaa toivomasta! Historiaan katsomalla voi havaita, että elämämme ja historiamme on aaltoliikettä, jossa mikään kurjuus ei kestä ikuisesti. Toki on totta, että joskus inhimillistä kärsimystä on ihan liikaa ja liian pitkään ennen kuin ajat muuttuvat, mutta joskus ne muuttuvat. Ja ihminen on hyvä sopeutumaan – kun maailma muuttuu, myös me voimme muuttua. Lopulta eilinen on mennyttä ja huomista ei vielä ole olemassakaan, joten kaikki, mitä voimme tehdä, on elää tässä hetkessä. Tehdä tänään kaikki se mihin pystymme ja mitä parhaaksi uskomme sekä iloita kaikesta siitä mikä on hyvin.

Kun huolehtii itsestään ja pitää kiinni toivosta, on mahdollista myös auttaa toisia ja toimia yhdenvertaisuuden, rauhan ja solidaarisuuden puolesta – olipa se sitten näkyvää poliittista aktiivisuutta tai ruohonjuuritason vaikuttamista omassa perhepiirissä tai valinnoilla vaikuttamista ruokaostoksilla. Antamalla periksi ja alistumalla huonoihin uutisiin ja synkkiin tulevaisuuskuviin, antaa vain lisää valtaa itsekkyydelle, heikompien sortamiselle ja johtajille, joiden suosio perustuu juuri pelon ja uhkakuvien lietsomiselle.

Ei siis anneta synkkyyden voittaa, vaan pidetään marraskuun harmaudessakin kiinni siitä, että maailmaa voi muuttaa ja aina on toivoa!

Kirjoittaja on lehtori (AMK) ja kunta- ja aluepäättäjä Kokkolasta.