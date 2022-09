Luuletko tuntevasi Helsingin? Kansallisteatterin nuoret vievät katsojan hengailemaan ympäri kaupungin keskustaa

Gäng – opastettu kaupunkikierros on Kansallisteatterin nuortenryhmä Kantin järjestyksessään neljäs esitys. Joel Teixeira Nevesin ohjaama Gäng tutkii nuorten ja julkisen tilan suhdetta. Esityksessä Kantti-nuoret kutsuvat katsomaan kaupunkitilaa heidän näkökulmastaan kysyen: minkälainen olisi kaupunki, joka olisi rakennettu nuorten ehdoilla? Eeeli Vilhunen

Kantti on Kansallisteatterin yhteyteen perustettu nuorten teatteriosasto, joka aloitti toimintansa vuonna 2019. Ammattilaisten luotsaaman ryhmän aiempia esityksiä ovat muun muassa koronan jalkoihin jäänyt ja lopulta videotaltioinniksi muuntunut, Anne Frankin elämään keskittynyt Anne F sekä viime esityskaudella nähty Pakko jakaa, joka käsitteli mainiolla tavalla aikuisuuden edessä olevien nuorten tuntoja.

Toisin kuin ryhmän aikaisemmat esitykset, Gäng tapahtuu täysin julkisissa tiloissa. Esitys sai ensi-iltansa Helsingin päärautatieasemalla.

GÄNG lähtee liikkeelle Rautatientorilta. Aleksis Kiven patsaan edessä katsojakokijoille jaetaan korvakuulokkeet, joista kuuluva Johannes Birlingerin suunnittelemat äänet luovat heti kiintoisan etäisyyden kokijan ja ympäristön välille ja löytävät innoituksensa Rautatieaseman äänimaailmasta.

Esityksen käynnistyttyä ympärillä oleva ja kaikki mihin katse osuu, sulautuu osaksi esityskokemusta. Rautatieasema ja sen lähiympäristö muuntuvat näyttämöksi, jossa ohikulkevat sivullisetkin tuntuvat esittävän osaansa kokonaisuudessa. Varsinkin esityksen alussa, on hauska arvailla kuka on esiintyjä ja kuka ei.

Kansallisteatteri

Kantti-nuortenryhmä. Gäng – opastettu kaupunkikierros

Ohjaus Joel Teixeira Neves. Skenografia Saana Volanen. Äänisuunnittelu Johannes Birlinger. Workshop-

ohjaus Satu Linnapuomi. Esiintyjät Oona Emilia Enkelsaari, Greta Grönroos, Anni

Happonen, Kari Huotari, Valtteri Luukkonen, Mira Martikainen, Stella Massa, Angelika

Provalskaja, Roosa Tuutti, Kielo Varjola, Lotta Zitting.

Esitys on osa monivuotista Nuorten paikkataju ja huolet -tutkimushanketta, jonka aikana on tarkoitus toteuttaa useampia esitystaiteellisia projekteja. Hankkeessa käsitellään muun muassa nuorten turvallisuuteen ja sosiaalisuuteen kytkeytyviä kokemuksia erityisesti kaupunkitilan näkökulmasta. Gängin materiaali on syntynyt hankkeen myötä sekä nuoria haastattelemalla.

Esityksen nuorten kaupunkitilan kokemuksessa painottuu hengaileminen, joka luo tilaa sattumanvaraisuudelle ja kulkee kaupungin suunnitelmallista luonnetta vastaan. Kaupunki on täynnä tarkasti mietittyä, rajattua tilaa, jonka väleissä on erilaisia vapaampia alueita, ”joutomaita”. Gängin nuorten näkökulmassa korostuu juuri nämä joutomaat, paikat, jotka jäävät helposti muilta huomaamatta.

NUORTEN esittämät hengailijat heijastavat Rautatieaseman arkitodellisuutta. Joku on asettunut pesemään hampaitaan aseman nurkkaan. Toinen majailee teltassa. Asematunnelissa kohtaa kaksi rakastavaista. Tuimat vartijat pyrkivät pitämään yllä jonkinlaista järjestystä ja heidän tähtäimessään on erityisesti hupaisan ilkikurinen hiiri.

Mikki Hiirtä muistuttava, hienosti fyysistetty otus tuo hahmokavalkadiin myös ripauksen sadunomaisuutta. Kaikki hahmot toteutetaan miimisesti. Mahdollinen puhe tulee kuulokkeisiin nauhalta. Aseman hälinässä tämä on toimiva valinta.

Vartijoiden toiminta saa kysymään kuka saa lopulta olla julkisessa tilassa? Ketkä poistetaan? Usein juuri hengailijat.

Esityskokemuksessa korostuu katse ja katsottavana oleminen. Nuoret etsivät omaa paikkaa kaupunkitilassa mutta samalla on läsnä kaipaus nähdyksi tulemisesta. Nuorten välinen see you -kutsuhuuto kielii, että nuori näkee toisen nuoren, silloinkin kun muut eivät. Myös yleisön tarkkailijan roolia rikotaan.

Katsojajoukkona meitä tuijotetaan samalla mitalla ihmettelevien ohikulkijoiden toimesta. Välillä kiertävät yleisöryhmät asetetaan vastakkain katsomaan toinen toisiaan. Katse tulee myös ylhäältä päin. Julkista tilaa valvotaan ja kameroita on kaikkialla.

GÄNG on luonteeltaan lempeä ja yksinkertaisuudessaan se onnistuu olemaan yllättävänkin vaikuttava. Kokonaisuudesta erottuu nuorten haastattelujen pohjalta nousseita monia eri teemoja ja ajatuksia. On ilmastonmuutoksen aiheuttama kriisitila mutta myös korona-ajan ja ailahtelevan talouden luoma epävarmuus. Rakkautta unohtamatta.

Kierroksen loppupuoli erottuu muusta kokonaisuudesta selkeän irrallisena hetkenä, jossa yhdessäolo ja nuorten itsetekemä musiikki on pääosissa.