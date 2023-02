”Luulimme, että maailmanloppu on tullut” – Turkin ja Syyrian maanjäristysten uhriluku kasvaa

Turkkia ja Syyriaa tänään ravistelleissa maanjäristyksissä on kuollut yhteensä yli 2 300 ihmistä, maiden viranomaiset kertovat. Kuolonuhrien määrä on kasvanut tasaisesti maanantain aikana etsintä- ja pelastusoperaatioiden jatkuessa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Turkissa uhriluku on lähes 1 500, ja naapurimaassa Syyriassa on kuollut yhteensä yli 800 ihmistä maan hallinnon alueilla sekä Pohjois-Syyrian kapinallisalueilla. Turkin valtion katastrofiviraston (AFAD) mukaan ainakin yli 7 600 ihmistä on loukkaantunut Turkin kaupungeissa.

Ensimmäinen järistys iski varhain maanantaina lähellä Gaziantepin kaupunkia Turkin Syyrian vastaisella rajalla.

Järistys oli niin voimakas, että se tuntui jopa Grönlannissa asti, kertoi Tanskan ja Grönlannin geologinen tutkimuslaitos maanantaina. Lisäksi sen raportoitiin tuntuneen myös muiden muassa Kyproksella ja Egyptissä.

Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen (USGS) mukaan järistys oli voimakkuudeltaan 7,8. AFAD:n mukaan voimakkuus olisi ollut 7,4. Aamuöistä maanjäristystä seurasi kymmeniä jälkijäristyksiä, joista voimakkain oli jopa 7,5.

PELASTUSTOIMINTAA maanjäristyksen jälkimainingeissa on vaikeuttanut lumimyrsky, jonka jäljiltä tärkeät tiet ovat jään ja lumen peitossa. Sähköt ovat olleet poikki monin paikoin.

Pelastusviranomaiset ovat yrittäneet talvisateiden keskellä etsiä eloonjääneitä romahtaneiden rakennusten raunioista. Myös monet tavalliset kansalaiset auttoivat ihmisiä ulos raunioiden seasta Kaakkois-Turkissa.

- Koska asun maanjäristysalueella, olen tottunut vavahteluun. Mutta tämä oli ensimmäinen kerta, kun olen koskaan kokenut mitään tällaista. Luulimme, että maailmanloppu on tullut, 23-vuotias Melisa Salman sanoi uutistoimisto AFP:lle.

Sodan runteleman Syyrian pohjoisosissakin asukkaat juoksivat kodeistaan kauhun vallassa.

- Tämä maanjäristys on voimakkain kansallisen maanjäristyskeskuksen perustamisen jälkeen vuonna 1995, Syyrian valtion maanjäristyskeskusta johtava Raed Ahmed kertoo Syyrian valtion uutistoimisto Sanalle.

Aleppo oli sodan edellä Syyrian kaupallinen keskus, mutta jo ennen maanantaista tragediaa rakennukset kaupungissa ovat usein romahtaneet yli kymmenen vuotta kestäneen sodan rappeuttaman infrastruktuurin vuoksi. Rakennusprojektien turvallisuutta ei ole myöskään juuri valvottu, ja osa on rakennettu laittomasti.

TURKIN maanjäristyksessä ei tiedetä olleen mukana suomalaisia, Suomen Ankaran-suurlähetystön konsuli Raimo Pahkasalo kertoi STT:lle.

Alueella tiedetään hänen mukaansa olevan vain muutamia Suomen kansalaisia, eikä heihin liittyen suurlähetystölle ollut tullut tietoa tai avunpyyntöjä aamupäivään mennessä.

Turkin eteläosaa ja Pohjois-Syyriaa aamuyöllä ravistellut maanjäristys tuntui myös Turkin pääkaupungissa Ankarassa, Pahkasalo kertoi. Jälkijäristykset jatkuivat Turkissa vielä aamupäivällä.

Sosiaalisessa mediassa jotkut suomalaiset kertoivat tunteneensa järistyksen etelän lomakaupungissa Alanyassa aamuneljän aikoihin pienenä ”keinahteluna”, kuten eräs Alanyassa ollut suomalaismies kuvasi Facebookissa.

TURKIN varapresidentti Fuat Oktay kertoi aiemmin, että pelastustoiminta jatkuu useissa suurkaupungeissa.

Sodan runtelemassa Syyriassa on valtionmedian mukaan kuollut ihmisiä maan hallinnon hallussa olevilla alueilla Aleppossa, Latakiassa, Hamassa ja Tartusissa. Lisäksi lähes 1 300 ihmisen kerrotaan loukkaantuneen.

Turkin tukemien kapinallisten hallussa olevilla alueilla Syyrian luoteisosissa on puolestaan saanut surmansa ainakin yli 380 ihmistä ja yli tuhat on loukkaantunut, kapinallisalueilla toimiva White Helmets -pelastusjärjestö kertoo uutistoimisto AFP:n mukaan.

White Helmetsin mukaan pelastustoimintaa vaikeuttaa se, että sadat ihmiset ovat jääneet raunioiden alle ja pelastustöissä tarvitaan raskasta kalustoa. Kuolonuhrien määrä voi järjestön mukaan edelleen nousta, sillä sadat perheet ovat loukussa.

MAANJÄRISTYKSEN keskipisteen lähellä Gaziantepin kaupungissa ja esikaupunkialueilla asuu noin kaksi miljoonaa ihmistä.

Gaziantepista länteen sijaitsevan Osmaniyen maakunnan kuvernöörin mukaan maakunnassa olisi tuhoutunut 34 rakennusta.

Vuonna 1999 Turkissa koettiin maanjäristys, jonka voimakkuus oli 7,4. Tuolloin surmansa sai yli 17 000 ihmistä. Esimerkiksi Istanbulissa kuoli yli tuhat ihmistä.

Asiantuntijat ovat varoittaneet jo pitkään siitä, että Istanbulin lähelle osuva suuri maanjäristys voisi aiheuttaa valtavaa tuhoa, sillä kaupungissa on ollut mittavasti rakentamista ilman kunnon turvamääräyksiä. Nyt koettu järistys tapahtui kuitenkin kaukana läntisestä suurkaupungista.

Italiassa annettiin järistyksen vuoksi tsunamivaroitus, ja ihmisiä kehotettiin siirtymään pois rannikon läheisyydestä. Varoituksesta on kertonut englanniksi ainakin Washington Post -lehti.