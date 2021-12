Luulitko, että opiskelu suositussa lukiossa suojaa mielenterveysongelmilta? – nyt tuli tutkimustietoa

Myönteisiä vaikutuksia suosittuun lukioon pääsyllä on myös silloin, kun suosituimmuusero suosituimman ja epäsuositun koulun välillä on suuri.

Tämä selviää Työn ja talouden tutkimus Laboren uudesta tutkimuksesta.

Labore muistuttaa tiedotteessaan, että mielenterveydellä, niin hyvällä kuin huonolla, on merkittävät seuraukset ihmisen elämään ja psykologiset voimavarat vaikuttavat monin tavoin muihin elämänalueisiin. Näin ollen aihetta on tärkeää tutkia.

– Aiemman tutkimuksen perusteella tiedetään, että koulutuksella on myönteinen vaikutus mielenterveyteen. Tutkimus on kuitenkin pitkälti keskittynyt lähinnä koulutuksen määrän, ei laadun, tutkimiseen. Koska kouluympäristöllä ja -yhteisöllä – kuten opiskelukavereiden kyvykkyydellä – on vaikutusta nuoren elämään, ei niiden merkitystä pidä vähätellä.