Luvassa jyrkkää vastakkaisasettelua – hallituksen ja opposition arvot osin vastakohtaisia

Eduskunnan syysistuntokauden alussa käsitellään rasismitiedonantoa. Vähitellen aletaan myös toteuttaa hallitusohjelman kirjauksia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Politiikan syksy on alkamassa toden teolla, kun eduskunnan syysistuntokausi käynnistyy tiistaina. Helsingin yliopiston valtio-opin väitöskirjatutkija Theodora Helimäki näkee tulevan syksyn jännittävänä.

– Kesällä alkoi jo tilanne jännittyä. Eli on aloitettu sillä, että puretaan vähän näitä kesän skandaaleja, hän sanoo STT:n haastattelussa.

Helimäki viittaa tällä muun muassa hallituksen niin sanottuun rasismitiedonantoon, jota eduskunta käsittelee heti syksyn ensimmäisellä istuntoviikollaan. Helimäki näkee tiedonannon korjausliikkeenä, jota hallitukselta myös odotettiin kesän kuohunnan jälkeen.

– Jos tämä asia olisi jätetty vellomaan ilmaan eikä olisi tehty mitään tällaista kannanottoa, niin silloinhan olisi voitu paljon helpommin kyseenalaistaa vastaisuudessakin hallituksen toimintakykyä.

Rasismiin suhtautuminen on paitsi suuri arvokysymys, myös erittäin emotionaalisesti latautunut aihe.

RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anna-Maja Henriksson sanoi lauantaina Ylen Ykkösaamun haastattelussa, että tiedonanto on ollut puolueelle työkalu hallituksessa pysymiselle.

Helimäki näkee, että rasismiin suhtautuminen on ollut paitsi todella suuri arvokysymys, myös erittäin emotionaalisesti latautunut aihe. Koko hallitustyöskentelyn ympäristö on ollut sen vuoksi räjähdysalttiimpaa.

Hän arvioi, että jos aiheeseen liittyvät kohut on nyt nähty eikä rasismista olla enää eri mieltä, mitään hallituksen toimintakykyä kyseenalaistavaa tuskin on näköpiirissä. Toisaalta kaikki on mahdollista.

– Viimekin hallituskausi osoitti sen, että maailmalla saattaa yhtäkkiä tapahtua ties minkälaista. Eli kyllä ihan vaan maan sisälläkin pystyy tapahtumaan vaikka mitä.

Kun istuntokausi käynnistyy, aletaan myös vähitellen toteuttaa hallitusohjelmaan kirjattuja asioita. Näiden suuret linjat on sovittu jo ohjelmaa tehtäessä, joten niistä ei pitäisi tulla enää hallituksen sisällä eripuraa, Helimäki arvioi.

– Toki mikäli on joitakin pieniä detaljeja, jotka eivät istu jonkin puolueen ajatuksiin, niin totta kai sekin on mahdollista.

MONISTA hallitusohjelman nostoista, kuten esimerkiksi menoleikkauksista ja maahanmuuttokysymyksistä, on jo noussut paljon kriittisiä mielipiteitä niin oppositiosta kuin kansalaisten joukostakin. Helimäki ennakoi tiukkaa eduskuntakeskustelua erityisesti talouspolitiikan kysymyksistä, sillä niissä hallitus- ja oppositiopuolueet ovat erittäin kaukana toisistaan.

– Myös sen vuoksi, että heidän arvonsa ovat niin erilaisia, niin totta kai siellä se vastakkainasettelu tulee varmaan olemaan aika jyrkkääkin.

Oma roolinsa on myös ammattiyhdistysliikkeellä, joka on arvostellut voimakkaasti hallituksen suunnitelmia esimerkiksi lakko-oikeuden rajoittamisesta ja työelämää koskevista heikennyksistä, ja ilmoittanut kohottavansa järjestöllistä valmiuttaan.

– Totta kai tällaiset suuret liikkeet, lakkoilut ja mielenosoitukset tulee ottaa tällaisessa demokraattisesti toimivassa yhteiskunnassa ja politiikassa huomioon. Eli jos siellä on moni sitä mieltä, että nämä ovat huonoja ideoita, niin kyllähän niitä silloin tulee myös käsitellä. Ja ottaa vakavasti se, kuinka vahvasti niitä vastustetaan, Helimäki sanoo.

OMAN mausteensa politiikan syksyyn tuovat myös lähestyvät presidentinvaalit. Vaalien ensimmäinen kierros on tammikuun lopulla ja mahdollinen toinen kierros helmikuussa.

Syksyllä tultaneen siis puhumaan paljon myös vaaleista ja niihin liittyvistä teemoista.

– Ja toki varsinkin ehdokkailla, jotka ovat puoluelistoilla, tulee se puolueimago vaikuttamaan myös näihin presidentinvaaleihin. Eli aika moniulotteisesti taas pelataan puolueissa, Helimäki toteaa.