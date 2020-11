Työantajan ja työntekijöiden yhteistyönä sovittu lyhyempi työaika voi johtaa tehokkuuden ja tuottavuuden kasvuun. Jukka Vilponiemi

Pääministeri Sanna Marinin SDP:n puoluekokouksessa esittämä visio kuuden työpäivästä saattaa olla hyvinkin oikeilla jäljillä. Tämä todettiin TSL:n Porin seudun opintojärjestön seminaarissa, jossa työajan lyhentämistä käsiteltiin sekä käytännön kokemusten että tieteen näkökulmasta.

Työelämän kehittämisessä liian vähän oppia psykologiasta

Sanna Marinin kesällä esittämä pitkän ajan visio työajan lyhentämisestä palkkaa alentamatta ammuttiin alas monella suulla. Erityisesti työnantajien EK:ssa ajatusta pidettiin absurdina. Porin tilaisuudessa psykologi Markku Gardin muistutti kuitenkin, että puolueilla pitää olla visioita, ja hän piti hyvinkin mahdollisena, että Marin ja SDP saavat jatkossa seuraa visioilleen. Kyse on työelämän kehittämisestä, jota on eri keinoin yritetty tehdä jatkuvasti. Gardinin mielestä työelämän kehittämisessä on otettu liian vähän oppia psykologiasta.

– Meillä Suomessakin on tehty useita hyviä tutkimuksia, joita pitää vain osata soveltaa käytäntöön, hän sanoi.

Hyviä kokemuksia Vaasassa kuuden tunnin työajasta

Kuuden tunnin työaikaa on kokeiltu myös käytännössä, ja yksi pisimmistä kokeiluista toteutettiin Vaasassa toimivassa muoviputkia valmistavassa yrityksessä KWH-Pipessa. Siellä kuuden tunnin työaikaa toteutettiin 12 vuotta, ja kokemukset olivat hyviä molemmin puolin.

Yrityksen kemianliittolainen pääluottamus Roger Svanfors ryhtyi esittämään työaikakokeilua työantajalle 1990-luvun lopulla, kun oli nähtävissä, ettei työyhteisössä voida hyvin, ja yrityksen tuottavuus oli laskussa.

– Parin vuoden taivuttelun jälkeen yrityksen johto suostui aluksi kolmen kuukauden kokeiluun, jossa kolme kahdeksan tunnin työvuoroa muutettiin neljäksi kuuden tunnin työvuoroksi. Lisäksi palkkausjärjestelmää muutettiin palkitsevammaksi, Svanfors kertasi Porin tilaisuudessa.

Ensimmäiset kokemukset olivat varovaisen myönteisiä, joten Vaasassa kokeilua päätettiin jatkaa vielä kahdella kolmen kuukauden jaksolla. Niiden jälkeen kuuden tunnin työajasta tuli pysyvä käytäntö. Se kesti 12 vuotta, kunnes Uponor osti KWH-Pipen. Uusi omistaja myös lopetti käytännön.

KWH-Pipella oli tehtaat myös Ulvilassa ja Tuusulassa, mutta työaikauudistus koski vain Vaasan tehdasta.

Työaikakokeilu lisäsi työhyvinvointia ja työn tehokkuutta

Jo kokeilussa nähtiin, että työhyvinvointi kasvoi, ja se nosti työn tehokkuutta ja yrityksen tuottavuutta. Järjestelmän ansiosta työntekijöiden palkkasumma nousi vuositasolla noin 400 000 euroa, ja yritykselle tuottavuuden nousu merkitsi 3 miljoonan euron säästöä ja lisätuloa. Lisäksi sairaspoissaolot vähenivät merkittävästi, ja hukkatuotannon määrä väheni oleellisesti.

– Työaikauudistusten pitää hyödyttää sekä työnantajaa että työntekijää, Svanfors korosti.

Markku Gardinin mukaan Vaasan esimerkki osoittaa, että työntekijät pystyvät itse kehittämään työyhteisöään, kunhan heille annetaan mahdollisuus.

– Raha ei ole työntekijälle aina välttämättä tärkein asia. Yhtä tärkeää on työyhteisön toimivuus, yhteenkuuluvuus, turvallinen tulevaisuus ja ennakoitavuus, hän sanoi.