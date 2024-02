Lyly: “Hallitus ampuu tykillä kolmikannan yhteen kulmaan”

SDP:n kansanedustaja Lauri Lylyn mukaan hallitus ampuu tykillä kolmikannan yhteen kulmaan eli palkansaajiin. Demokraatti Demokraatti

Lyly näkee, että Orpon hallituksen tavoitteena on romuttaa työntekijöiden asemaa ja työttömyyden aikaista turvaa. Se aikoo sanktioiden avulla muuttaa työmarkkinoita ja luottamusta neuvotteluissa.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan varapuheenjohtaja Lyly ihmettelee tiedotteessaan, miksi kaikki hallituksen esittämät heikennykset kohdistuvat työntekijöihin ja kaikki vapaudet työnantajiin.

– Tämä on sääntö, josta ei ole poikkeuksia hallitusohjelmassa, Lyly katsoo tiedotteessaan.

Lylyn mukaan sanktioiden sijaan pitäisi vahvistaa osapuolten neuvottelutoimintaa, vuorovaikutustatyöpaikoilla ja henkilöstön edustusta, kuten esimerkiksi Ruotsissa.

– Hallituksen pitäisi hakea työmarkkinoista kumppania, jos se aikoo saada valtiontalouden, kasvun ja työllisyyden hoidettua. Nyt se hakee vain riitaa ja sekoittaa työmarkkinat toimillaan.

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä työrauhalainsäädännön muuttamisesta. Esityksessä esitetään poliittisten ja tukilakkojen rajoittamista.

– Lakkoilulla on menetetty vain noin puoli tuntia työaikaa vuodessa per työntekijä, kun katsotaan tilastojen keskiarvoja. Tällä puolen tunnin käyttämisellä on varmistettu suomalaisten työehdot, koska lähes kaikki työtaistelut liittyvät työehtosopimusneuvotteluihin. Suomessa lakkojen määrä on pudonnut 1970-ja -80-luvuilta, jolloin niitä oli noin kuusinkertainen määrä nykyiseen verrattuna. Miten kukaan voi väittää, että työrauhaan liittyisi erityistä ongelmaa, Lyly toteaa tiedotteessaan.