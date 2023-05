Maahanmuutto- ja ilmastoneuvotteluille lisäaikaa huomiseen – Orpo: ”Toivottavasti ollaan maalissa”

Hallituksen muodostaja Petteri Orpo (kok.) kävi alkuillasta kertomassa medialle, että maahanmuutto- ja ilmastoneuvottelut saavat lisäaikaa huomiseen. Alkuperäisen aikataulun mukaisesti tulosta odotettiin jo torstai-illaksi. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Ilmasto- ja energiakysymyksissä on päästy hyvin eteenpäin. Muutamia ratkottavia asioita on mutta siinä ollaan selkeästi lähellä ratkaisua. Maahanmuuttopöydässä on vielä paljon tehtävää ja ratkottavaa. Sen takia päädyimme siihen, että annoimme nyt vielä lisäaikaa huomiselle. Huomenna arvioidaan puheenjohtajapöydässä, että missä ollaan. Toivottavasti ollaan maalissa, koska olisi kiire päästä muihin asioihin, Orpo sanoi Säätytalolla.

MUUT neuvottelujen teemat ovat perussuomalaisten vaatimuksesta olleet tällä viikolla tauolla, kunnes jakavimmat asiat, ilmasto- ja maahanmuuttopolitiikka, saadaan sovittua.

Orpon mukaan uskoa ratkaisujen löytymiseen on ”kunhan löytyy tahtoa”. Hallitusneuvotteluissa ollaan hänen mukaansa nyt kriittisessä vaiheessa.

– Uskon, että näihin muihin kysymyksiin liittyvät asiat saadaan ratkottua nopeastikin. Siksi meidän pitää saada ratkottua nämä paria asiaa, olkoonkin, että ne ovat vaikeita.

Orpo toivoi, että perjantaina ei tarvitsisi enää arvioida lisäajan tarvetta.

– Mutta kun en ole ennustaja ja asiat ovat vaikeita, niin se nähdään huomenna. Työryhmät jatkavat työtään itseään säästämättä.

Ehdottomia takarajoja Orpo ei edelleenkään suostunut neuvotteluille asettamaan.