Maahanmuuttopolitiikasta ei ole vielä keskusteltu – Purra: Emme voi ajatella, että vaikeat asiat jäävät viimeisiksi

Säätytalon hallitusneuvotteluissa ei ole päästy vielä keskustelemaan puolueita voimakkaasti jakavasta maahanmuuttopolitiikasta. Perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran mukaan neuvottelupöydissä on käsitelty ensin asioita, joista on helpompi päästä yhteisymmärrykseen.

– Oma viestini meidän porukalle on, että vaikeisiin asioihin pitää mennä, koska emme voi ajatella, että ne jäävät viimeisiksi, Purra sanoi toimittajille keskiviikkona aamulla.

RKP:N Anna-Maja Henrikssonin mukaan puheenjohtajapöytä on vastuuttanut alaryhmiä järjestämään itse oman työskentelynsä.

– Minä en osaa vastata, että miksi ei. Varmasti ne (maahanmuutto-)kysymykset ovat tulossa pöydälle, Henriksson sanoi.

Hän ei osannut arvioida kuinka kaukana RKP ja perussuomalaiset ovat maahanmuuttokysymyksissä.

– Perusasetelma on se, että meillä on aika kaukaiset näkemykset. Itse näen sen niin, että on todella tärkeätä, että näistä ryhdytään puhumaan, kuullaan asiantuntijoita ja mietitään yhdessä mitkä ratkaisut voisimme hyväksyä.

Henriksson totesi, etteivät hallitusneuvottelut ole koskaan helppoja.

– Ehkä tällä kertaa ne ovat vielä haasteellisemmat.

Riikka Purran mukaan etukäteen paljon huomiota saaneiden kuuden miljardin sopeutusten sisällöistä on myös neuvotteluissa ”merkittäviä erimielisyyksiä”.

– Aivan yksityiskohdista, leikkauskohteista, kun muistakin painopisteistä, Purra täydensi.