Maahyökkäystä Rafahiin suunnittelevalta Israelilta ehdotus siviilien evakuoimiseksi Gazassa

Israelin asevoimat on esittänyt ehdotuksen suunnitelmasta siviilien evakuoimiseksi taistelualueilta Gazan kaistalla, kertoo Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun kanslia AFP:n ja Times of Israelin mukaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hepreankielisessä tiedotteessa ei kuitenkaan kerrota yksityiskohtia siitä, miten tai mihin siviilejä olisi tarkoitus siirtää.

Asevoimien kerrotaan esittäneen myös operatiivisen suunnitelman aiotuista sotatoimista.

Israel on viime viikkoina uhannut hyökätä Gazan eteläosassa sijaitsevaan Rafahin kaupunkiin.

Israel on jo tehnyt lukuisia pommituksia Rafahiin, jonne on paennut muualta Gazasta noin 1,4 miljoonaa ihmistä. Israel on aiemmin ohjannut ihmisiä evakuoitumaan alueelle muista Gazan osista, joita Israel on moukaroinut ilmaiskuin ja hyökkäyksin.

Kansainväliset järjestöt ja useat muut maat ovat varoittaneet, että maahyökkäys Rafahiin voisi johtaa mittavaan siviilikuolemien määrään. On epäselvää, mihin Rafahissa olevat siviilit voisivat turvallisesti siirtyä saarretulla Gazan kaistalla, jota Israel on pommittanut raunioiksi kuukausikaupalla.

ISRAELIN ja äärijärjestö Hamasin aseleponeuvotteluja on jatkettu Qatarin pääkaupungissa Dohassa, kertoi egyptiläinen valtioon sidoksissa oleva al-Qahera News sunnuntaina. Neuvotteluja jatketaan egyptiläismedian mukaan Egyptin, Qatarin, Yhdysvaltain, Israelin sekä äärijärjestö Hamasin edustajien kesken.

Israelilaismedian mukaan maan sotakabinetti päätti lauantaina lähettää neuvottelijoita Qatariin jatkamaan taisteluiden taukoamiseen tähtääviä neuvotteluja. Al-Qahera Newsin mukaan neuvottelut ovat jatkoa Pariisissa käytyihin keskusteluihin.

Lauantaina Pariisissa keskusteluihin osallistuivat Israelin tiedustelupalvelujen Mossadin ja Shin Betin johtajat sekä neuvotteluissa välittäjinä toimivat Yhdysvallat, Egypti ja Qatar.

Qatarissa on määrä käydä neuvotteluja viikkoja kestävän aselevon eteen sekä sopia Gazassa olevien panttivankien vaihtamisesta Israelissa oleviin palestiinalaisvankeihin.

ISRAELIN läheinen liittolainen Yhdysvallat sanoi, että sovitteluiden myötä olisi löytynyt yhteisymmärrystä aselevosta ja panttivankien vapauttamisesta.

Äärijärjestö Hamasin sisäinen lähde kertoi AFP:lle, että joitakin uusia muutoksia oli ehdotettu kiisteltyihin kysymyksiin.

- Israel ei esittänyt mitään konkreettista kantaa aselevon ehtoihin ja vetäytymiseen Gazan alueelta, hän kuitenkin lisäsi.

Netanjahu on kuvaillut vaatimusta joukkojen vetäytymisestä “harhaiseksi”.

Netanjahu sanoi sunnuntaina, että mahdollinen sopu osapuolten välillä vain lykkäisi hyökkäystä Rafahiin, mutta ei estäisi sitä.

- Se on tehtävä, koska tavoitteemme on täysi voitto ja täysi voitto on käden ulottuvilla – ei kuukausien, vaan viikkojen päässä, kun aloitamme operaation, Netanjahu väitti.

Aseleponeuvotteluiden välittäjämaat ovat toivoneet, että väliaikaisesta aselevosta ja vankienvaihdosta saataisiin sopu aikaan ennen muslimien pyhän kuukauden ramadanin alkamista. Ramadanin on määrä alkaa alueella maaliskuun 10. päivän tienoilla.

Jordanian kuningas Abdullah varoitti, että pyhän kuukauden aikana käytävät taistelut voisivat lisätä riskiä konfliktin laajentumisesta alueella.

YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestö UNRWA on peräänkuuluttanut poliittisia toimia nälänhädän estämiseksi Gazan humanitaarisen kriisin keskellä.

UNRWA:n johtaja Philippe Lazzarini painottaa Gazan pohjoisosien ankaran elintarvikepulan olevan ihmisen aiheuttama katastrofi. Lazzarinin mukaan nälänhätä voidaan edelleen välttää, jos avun perille saamiselle löytyy aitoa poliittista tahtoa.

YK on sanonut kohtaavansa rajoituksia erityisesti Gazan pohjoisosiin kohdistuvien avustusten toimittamiseen liittyen.

Israelin pääministerin kanslia sanoi maan sotakabinetin hyväksyneen humanitaarisen avun toimittamisen Gazan eteläosaan tavalla, jolla vältettäisiin ryöstelyt.

Maailman ruokaohjelma WFP kertoi viime viikolla keskeyttävänsä ruoka-avustustoimituksia Gazan pohjoisosiin, kunnes jakelulle on saatu varmistettua turvalliset.olosuhteet.

Järjestö oli jatkanut toimituksiaan toissa viikon sunnuntaina kolme viikkoa kestäneen tauon jälkeen. Tiistaina järjestö kuitenkin kertoi, että useita avustusajoneuvoja on ryöstetty ja ainakin yhden ajoneuvon kuljettaja on pahoinpidelty toimitusten jatkamisen jälkeen.

Punaisen Puolikuun vapaaehtoisen Ezzedin Halawehin mukaan ruokapula pohjoisessa johtaa vakaviin terveysongelmiin, erityisesti lasten keskuudessa.

Israel on pyrkinyt lakkauttamaan UNRWA:n, ja Israelin esittämät syytökset ovat saaneet lukuisat maat jäädyttämään rahoituksensa järjestölle. Useiden muiden maiden tavoin Suomi keskeytti avustuksensa UNRWA:lle, kun Israel väitti ainakin 12 järjestön työntekijän osallistuneen äärijärjestö Hamasin hyökkäykseen Israelissa 7. lokakuuta.

RAFAH sijaitsee Egyptin vastaisen rajan tuntumassa. Egypti on pitänyt rajansa suljettuna ja sanonut, että ei aio auttaa operaatiossa, jolla palestiinalaiset työnnettäisiin ulos Gazasta.

Satelliittikuvat kuitenkin osoittavat, että Egypti on rakentanut aidatun alueen Gazan viereen. Toimet antavat ymmärtää, että Egypti on pyrkinyt varautumaan siihen, että Gazan suunnalta saapuisi mittava määrä pakolaisia.

Hamasin alaisen Gazan terveysministeriön mukaan Israelin ilmaiskut ja hyökkäykset ovat surmanneet Gazassa tähän mennessä lähes 29 700 ihmistä. Kuolonuhreista valtaosa on ollut naisia ja lapsia.

Muun muassa YK ja Yhdysvallat ovat arvioineet gazalaisministeriön lukujen olevan oikeassa mittaluokassa.

Israel julisti sodan Hamasia vastaan lokakuun alkupuolella sen jälkeen kun Hamasin taistelijat olivat tehneet hyökkäyksen Israeliin. AFP:n israelilaisviranomaisten kertomiin lukuihin pohjaavien laskelmien mukaan lokakuun alun tuhoisassa hyökkäyksessä Israeliin kuoli noin 1 160 ihmistä.