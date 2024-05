Maailman terveysjärjestö onnistui toimittamaan apua Pohjois-Gazaan ensi kertaa yli kahteen viikkoon

YK:n alainen Maailman terveysjärjestö WHO on onnistunut toimittamaan apua Gazan kaistan pohjoisosiin ensimmäistä kertaa yli kahteen viikkoon, kertoi järjestön johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus keskiviikkona.

Tedros kirjoitti viestipalvelu X:ssä, että apua saatiin perille al-Ahlin sairaalaan niin paljon, että se riittää 1 500 ihmiselle. Johtajan mukaan lisäavulle on kuitenkin huutava tarve.

- Sairaalassa on kaksi kertaa niin paljon ihmisiä kuin mitä varten se on suunniteltu. Siellä ole riittävästi kirurgisia tarvikkeita ja henkilökunnan palkat ovat maksamatta, Tedros kirjoitti.

Sairaalassa ei Tedrosin mukaan voida tehdä leikkauksia, koska niihin tarvittavaa henkilökuntaa ei ole.

Pohjois-Gazassa on käyty kiivaita taisteluita miltei koko ajan sen jälkeen kun Israel hyökkäsi Gazaan vajaat kahdeksan kuukautta sitten. YK on varoittanut, että alueen väestö on nälänhädän partaalla.