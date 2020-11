Maailman terveysjärjestö WHO:n johtaja koronakaranteeniin – muistuttaa ohjeiden noudattamisen tärkeydestä

Tedros kertoo Twitterissä voivansa hyvin eikä hänellä ole oireita. Hän jatkaa työskentelyä kotoa. YK:n alaisen järjestön johtaja on ollut yksi pandemian vastaisen kansainvälisen kamppailun julkisista kasvoista.

Pääjohtaja muistutti Twitterissä, että terveysviranomaisten ohjeiden noudattaminen on kriittisen tärkeää viruksen leviämisen hidastamisessa.

I have been identified as a contact of someone who has tested positive for #COVID19. I am well and without symptoms but will self-quarantine over the coming days, in line with @WHO protocols, and work from home.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 1, 2020