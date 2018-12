Maanjäristys Tyynellämerellä: Tsunamin arvellaan ulottuvan jopa tuhannen kilometrin päähän

Voimakas ja lähellä pintaa tapahtunut maanjäristys iski Tyynellämerellä Australiasta itään sijaitsevan Uuden-Kaledonian läheisyyteen varhain keskiviikkona, Yhdysvaltain seismologit kertovat. Maanjäristys on laukaissut tsunamin kohti saarta.

Saarella on annettu tsunamivaroitus ja asukkaat on määrätty hakeutumaan suojaan. Viranomaisten mukaan jopa kolme metriä korkea hyökyaalto on mahdollinen. Tsunamin arvellaan ulottuvan jopa tuhannen kilometrin päähän maanjäristyksen keskipisteestä, joka sijaitsee noin 300 kilometriä itään saaren pääkaupungista Noumeasta.