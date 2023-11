Maarit Feldt-Ranta -palkinto Rebecca Åkersille – ”Ennakkoluuloton ja rohkea heikompien puolustaja”

Kansan Sivistysrahaston K. A. Fagerholmin opintorahasto on päättänyt myöntää Maarit Feldt-Ranta -palkinnon Rebecca Åkersille tunnustuksena hänen rohkeasta ja ennakkoluulottomasta yhteiskunnallisesta toiminnastaan. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Rebecca on peloton tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden puolestapuhuja, joka uskaltaa ottaa kantaa silloinkin, kun olisi mukavinta olla vaiti. Hän ei pelkää sanoa mielipidettään tai erottua joukosta, perustelee K. A. Fagerholmin rahaston edustaja Hildur Boldt päätöstä rahaston tiedotteessa.

– Olen vakuuttunut, että Maarit Feldt-Ranta olisi arvostanut sitä, että Rebecca saa ensimmäisen Maarit Feldt-Ranta -palkinnon. Yhtäläisyyksiä näiden kahden välillä on monia.

Palkintoperusteluissa kehutaan Rebecca Åkersin (s. 1994) ennakkoluulottomuutta ja rohkeutta. Hän on johdonmukaisesti pitänyt heikommassa asemassa olevien puolta. Hän on ollut aktiivinen niin Amnestyssä kuin Nuoret rasismia vastaan -liikkeessä.

Åkers edustaa SDP:tä puolueen ainoana valtuutettuna Mustasaaren kunnanvaltuustossa, jossa hän on erittäin aktiivinen ja osallistuu jatkuvasti keskusteluun sekä puolustaa ihanteitaan ja kirjoittaa ahkerasti aloitteita. Hän liittyi SDP:n jäseneksi vuonna 2012 vain 17-vuotiaana. Hän on ollut Suomenruotsalaisten Nuorten Sosialidemokraattien (FSUD) puheenjohtaja, Sosialidemokraattisten Nuorten hallituksessa ja on myös Suomenruotsalaisten Sosiaalidemokraattien (FSD) hallituksen jäsen.

Åkers oli ehdolla eduskuntavaaleissa 2019.

Maarit Feldt-Rannan työskentelyssä ja kaikessa toiminnassa yhteiskunnallinen aktiivisuus, yhdenvertaisuus, moniarvoisuus, yhdessä tekeminen ja pohjoismainen yhteistyö olivat merkittävässä roolissa. Hänen nimeään kantava palkinto on tunnustus ja kannustus yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen Feldt-Rannan ennakkoluulottomassa ja rohkeassa hengessä.

Palkinto luovutettiin Suomenruotsalaisten Sosialidemokraattien kongressissa 25.11.2023 Pietarsaaressa.