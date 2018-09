”Macca” teki sen taas: Egypt Station vei Beatles-legendan listakärkeen Yhdysvalloissa

Paul McCartneyn, 76, tuore levy Egypt Station on vienyt ex-beatlen takaisin listakärkeen 36 vuoden tauon jälkeen. Edellisen kerran Macca komeili listan piikkipaikalla vuonna 1982 kiekollaan Tug of War.

McCartney on toki ollut listaykkösenä Beatles-antologioiden muodossa kolmeenkin otteeseen Tug of Warin jälkeen, mutta ei sooloartistina.

McCartneyn paussi listakärjessä oli liki ennätyspitkä. Edellä on vain Johnny Cash, jonka tauko listaykkösien välillä oli seitsemän kuukautta pitempi.

Yllättävää kyllä, McCartneyn levy ei noussut listakärkeen miehen kotimaassa Britanniassa, vaan jämähti siellä kolmospaikalle. Listan kärkipaikalla keikkuu veteraaniräppäri Eminem lätyllään Kamikaze.