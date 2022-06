Macron nöyryytti itseään ja Ranskaa – Putin ymmärtää vain yhtä kieltä

Ranskan presidentti Emmanuel Macron onnistui jälleen tyrmistyttämään ranskalaisten maakuntalehtien haastattelussa lauantaina. Rane Aunimo Demokraatti

Aiemminkin tasapuolisuusharhoista kärsineen Macronin mukaan Ukrainaan brutaalisti hyökännyttä ja siellä kuolemankylvöään edelleen jatkavaa Venäjää ja sen diktaattoripresidenttiä Vladimir Putinia ”ei saa nöyryyttää”. Macronin mukaan taisteluista on oltava tarjolla diplomaattinen ulospääsytie.

Noloja puhuva Macron saa Suomessa tukea lähinnä Heikki Patomäen kaltaisilta loputtomasti toisen posken kääntäviltä henkilöiltä, jotka mieluummin tyynnyttelevät kiusaajaa kuin rankaisevat heitä teoistaan. Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan tutkimusjohtaja kommentoi Iltalehdelle, että Macron on periaatteessa oikeassa, sillä vaikka Venäjän tunteita ei tarvitse ajatella, on neuvotteluyhteys hyvä pitää auki.

– Diplomatian perusperiaate on, ettei toista osapuolta pitäisi ajaa nurkkaan, josta ei pääse ulos menettämättä kasvojaan, Patomäkikin järkeili.

Logiikka voisi toimia edes vähänkin järjellisessä tilanteessa. Venäjän murhanhimo silmittömine siviilien murhaamisineen ja vauvojen raiskauksineen ei edusta maailmaa, missä paistaa järjen valo tai missä neuvotellaan. Mielen haudasta näkyy vain ikuinen pimeys. Siksi diplomaattinen ulospääsytie ei ole mahdollinen Venäjän ”neuvottelemilla” ehdoilla.

UKRAINAN ULKOMINISTERI Dmitry Kuleba tiivisti monen tunnot kirjoittamalla Twitter-tilillään, että Macronin puheet voivat nöyryyttää vain Ranskaa ja kaikkia niitä, jotka tukevat vastaavia näkemyksiä. Nyt Venäjä nöyryyttää itseään ja häpäisee maansa perinnön vuosikymmeniksi.

Kirjoitin huhtikuussa ihmisoikeusaktivistin ja entisen shakkimestarin Garri Kasparovin kirjasta Talvi lähestyy vuodelta 2015.

”Emme voi tietää varmasti, mitä kauheuksia on luvassa, ainoastaan sen, että niitä on luvassa niin kauan kuin Putin on vallassa.”

”Varmoja voimme olla ainoastaan siitä, että ennen pitkää toimiin on joka tapauksessa ryhdyttävä ja että mitä myöhemmin niihin ryhdytään, sitä enemmän se vaatii resursseja, uhrauksia ja ihmishenkiä”, Kasparov muun muassa kirjoitti vuonna 2015.

Putin ja Venäjä eivät pysähdy, elleivät he tule nöyryytetyksi sotarintamalla. Vain todellinen voima puhuu sellaista kieltä, jota Putinkin lopulta ymmärtää, koska ei muuta voi. Kaikki muut vaihtoehdot vain pitävät yllä Putinin imperialistista valloitusuhoa. Spekulointi tulitauolla tai alueluovutuksilla ilman Venäjän näkemää synkän tappion kuvaa tietää vain uusia uhreja ja kärsimyksiä.

SODALLA ON hintansa myös Suomessa, muttei se ole missään suhteessa ukrainalaisten kokemiin kauheuksiin. Rauhan oloissa silmät sumenevat omalta turvallisuudelta. Elämän ja kuoleman kysymysten edessä läntisen yhteisön on jaksettava varustaa Ukrainaa niin kauan ja niin paljon kuin sodan voittaminen sitä vaatii. Ja lopetettava puheet Venäjää uhkaavasta nöyryyttämisestä.

Samalla myös suomalaisten on henkisesti varauduttava pitkäkestoiseen hintojen nousuun ja elintason laskuun. Sota tuntuu kukkarossa, ei auta mikään. Tämä on raaka totuus Suomessa, muttei yhtä julma kuin Ukrainassa.