Magdalena Andersson: Entistä useamman nuoren on varauduttava Ruotsissa asevelvollisuuden suorittamiseen

Ruotsissa aiempaa useampien nuorten on varauduttava asevelvollisuuden suorittamiseen jatkossa, kertoo maan pääministeri Magdalena Andersson.

- Tämä on sekä suuri että merkittävä askel maallemme. Minulle pääministerinä ensimmäinen ja viimeinen kysymys on se, mikä parhaiten palvelee Ruotsin ja sen kansan turvallisuutta, Andersson sanoi lehdistötilaisuudessa.

- Haluan sanoa tämän selkeästi: aiempaa useampien nuorten on valmistauduttava suorittamaan asevelvollisuus ja antamaan panoksensa sotilaalliseen puolustukseen, pääministeri jatkoi.

Hallitus ei kertonut vielä tarkkoja suunnitelmia siitä, kuinka suuri osa ikäluokista suorittaa jatkossa asepalveluksen. Lisäksi hallituksen mukaan puolustusmenoja kasvatetaan 2 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Vielä ei kerrottu, millä aikataululla tälle tasolle noustaan.

- Se on tarpeen tehdä niin nopeasti kuin on käytännössä mahdollista, mutta sen on sujuttava vakaalla ja järjestelmällisellä tavalla, kertoo valtiovarainministeri Mikael Damberg.