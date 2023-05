”Mahdollisimman selkeä sosiaaliturvajärjestelmä helpottaa elämän ja talouden ennakointia” – Talentialta kommentit sotu-komitean välimietintöön

Suomen sosiaaliturvajärjestelmä kaipaa selkeyttämistä ja tiedonkulun sujuvoittamista, sosiaalialan korkeakoulutettujan ammattijärjestö Talentia arvioi. DEMOKRAATTI Demokraatti

Talentia on antanut lausuntonsa sosiaaliturvan uudistamista pohtineen parlamentaarisen komitean välimietintöön. Parlamentaarinen sosiaaliturvakomitea on aloittanut työn sosiaaliturvan uudistamiseksi vuonna 2020 ja työn on määrä valmistua vuonna 2027. Välimietintönsä komitea julkaisi maaliskuussa.

Talentia katsoo, että erityisesti lasten ja perheiden sosiaaliturvan vahvistamisesta ja turvaamisesta on pidettävä huolta sosiaaliturvaa uudistaessa. Talentian mukaan lapsiperheköyhyyttä ja ongelmien ylisukupolvisuutta ehkäistään oikea-aikaisilla sosiaalipalveluilla sekä riittävän toimeentulon turvaamisella.

– Lasten, nuorten ja perheiden palveluista huolehditaan parhaiten panostamalla perustason sosiaalipalveluihin, kuten aikuissosiaalityöhön, perhesosiaalityöhön ja kuraattoripalveluihin. Näin voidaan vähentää raskaampien ja kalliimpien palveluiden, kuten lastensuojelun tarvetta, Talentian tiedotteessa kuvataan.

– Lasten ja nuorten ohella kaikista heikoimmassa asemassa olevien ihmisten oikeuksien toteutumisen varmistamiseen pitää kiinnittää nykyistä paremmin huomiota, kun sosiaaliturvaa uudistetaan.

TALENTIAN erityisasiantuntija Marja Mattila on huolissaan siitä, että välimietinnössä mainitaan etuuksien vastikkeellisuudesta ja asiakkaan velvollisuudesta palveluihin osallistumiseen.

Hän muistuttaa, että monilla palvelujen ja etuuksien saajista on fyysisiä, psyykkisiä tai sosiaalisia työ- ja toimintakyvyn rajoitteita, jotka saattavat vaikeuttaa palveluihin osallistumista.

– Vastikkeellisuuden ja velvollisuuksien ehdoista ei saa muodostua kohtuuttomia, syrjiviä tai eriarvoistavia, kun sosiaaliturvaa uudistetaan, Marttila painottaa tiedotteessa.

Välimietinnössä mainitaan myös tavoite asiakkaan työllistymisestä. Marttilan mielestä työllistymisen rinnalle on syytä nostaa osallisuuden ja hyvinvoinnin tavoitteet, joihin vastataan yksilöllisillä ja yhteisöllisillä sosiaalipalveluilla.

”Palvelujen kokonaisuus on sekava.”

SOSIAALITURVAJÄRJESTELMÄ on tällä hetkellä monimutkainen tilkkutäkki, Talentia arvioi. Eri etuuksilla on erilaiset hakuajat ja maksuajat. Myös käsitteet – kuten ruokakunta-, tulo- ja palkkakäsitteet – sekä niiden huomioiminen vaihtelevat. Talentian mukaan etuuksia koskevaa pohjalainsäädäntöä pitää yhtenäistää.

– Asiakkaan näkökulmasta mahdollisimman selkeä sosiaaliturvajärjestelmä helpottaa elämän ja talouden ennakointia, Marttila kiteyttää.

Marttilan mukaan sosiaaliturvajärjestelmää voidaan yksinkertaistaa myös monalaisella asiakassuunnitelmamallilla, joka selkeyttää viranomaisten välistä yhteistyötä, tiedonkulkua ja vastuunjakoa. Malli helpottaa viranomaisten työtä ja parantaa asiakkaan asemaa.

– Mallin avulla eri toimijat saavat yhteisen käsityksen asiakkaan tuen tarpeista, työskentelyn tavoitteista ja omasta roolista prosessissa.

Talentian mukaan tiedonkulkua ja yhteistyötä eri viranomaisten välillä on parannettava purkamalla sekä lainsäädännöllisiä että tietojärjestelmiin liittyviä esteitä.

– Sosiaalipalveluita ja sosiaalietuuksia toteuttavat useat eri toimijat, kuten muun muassa Kela ja hyvinvointialueet. Asiakkaan voi olla vaikeaa löytää sopivia palveluja, koska palvelujen kokonaisuus on sekava.

– Kun tiedonkulku eri viranomaisten välillä sakkaa, voi syntyä tilanne, jossa usea eri taho tarjoaa palvelujaan asiakkaalle, mutta kenelläkään ei ole kokonaiskuvaa hänen tilanteestaan. Tällöin asiakas ei saa kokonaisvaltaista tukea.

”Sosiaalityö on vaativaa, muutosta tukevaa asiantuntijatyötä.”

TALENTIAN mielestä sosiaaliturvakomitean käyttämien pysyvien asiantuntijoiden joukkoon on syytä nostaa sosiaalialan edustajia. Tällä hetkellä joukossa ei Talentian mukaan ole sosiaalialan laillistettuja ammattihenkilöitä.

Talentia huomauttaa, että sosiaaliturvaan, eli etuuksiin ja palveluihin, sisältyy kuitenkin sosiaalityötä ja sosiaaliohjausta sekä sosiaalihuollon palveluita ja palveluja ohjaavaa lainsäädäntöä.

– Välimietinnöstä välittyy kaikkiaan suppea ymmärrys sosiaalityön roolista vain arvioijana ja palveluiden järjestäjänä, vaikka sosiaalityön rooli on paljon laajempi, Talentian erityisasiantuntija Marja Marttila toteaa tiedotteessa.

– Sosiaalityö on vaativaa, muutosta tukevaa asiantuntijatyötä, jolla lievennetään erilaisten elämäntilanteiden aiheuttamia vaikeuksia ja vahvistetaan asiakkaiden omia toimintaedellytyksiä ja yhteiskunnallista osallisuutta. Sosiaalityö on harvoin vain yksittäinen interventio tai palvelu, hän jatkaa.