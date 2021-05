Suomalaisella markkinointialalla vaikuttanut mainostoimistojohtaja Ami Hasan on kuollut. Asiasta kertoi tiistaina Hasanin vuonna 1991 perustama Hasan & Partners -mainostoimisto. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

– Perheelle, yhtiöiden työntekijöille, tuhansille ystäville ja liikekumppaneille menetys on pysäyttävä. Me ja muu maailma on menettänyt luovuuden suuren mesenaatin, kirjoittaa yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Timo Everi tiedotteessa.

Hasan oli alan tunnetuimpia mainostoimistojohtajia, joka vaikutti useiden vuosien ajan myös tekstiiliyhtiö Marimekon hallituksessa.

– Rest in Peace Ami Hasan, suomalaisen markkinoinnin legenda, primus inter pares. Olit omassa luokassasi, kirjoitti Marimekon hallituksen puheenjohtaja Mika Ihamuotila Twitterissä.