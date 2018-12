Mäkihyppääjä Aalto sijoittui kuudenneksi maailmancupissa

Antti Aalto jatkoi mäkihypyn maailmancupin tuloslistojen kipuamista ja otti uransa parhaan maailmancupin sijoituksen hyppäämällä kuudenneksi Venäjän Nizhni Tagilissa.

Kisan voitti Japanin Ryoyu Kobayashi selkeällä erolla ennen Norjan Johann Andre Forfangia ja Puolan Piotr Zylaa. Voitto oli Kobayashille jo kolmas kauden viiden ensimmäisen kilpailun aikana.

Aalto oli jo avauskierroksen jälkeen kuudentena venytettyään HS 134 -mäestä 129 metriä ensimmäisellään.

– Kaikki hypyt täällä olivat aika samaa tasoa. Olosuhteet vähän vaihtelivat, mutta kaikki hypyt olivat hyvällä tasolla. Rentoutta voi tietysti olla aina lisää, mutta kyllä Antti pystyi hyvin hanskaamaan tämän tilanteen, että lähti kärkiporukassa toiselle kierrokselle, päävalmentaja Lauri Hakola arvioi puhelimitse.

Aalto avasi marraskuussa maailmancupin ottamalla Puolan Wislassa seitsemännen sijan, mikä oli tuolloin hänen uransa paras sijoitus maailmancupissa ja paras suomalaisnoteeraus maailmancupissa lähes kolmeen vuoteen. Kuudes sija Nizhni Tagilissa herättää jo kysymyksen siitä, mikä erottaa Aallon palkintokorokesijoituksista.

– Se on hyvä kysymys. Hyppääminen on kokonaisuus, ja se muodostuu pikku hiljaa. Kauden aikana olennaista on pitää homma balanssissa myös kuormituksen osalta, sillä kauden aikana tulee vaikeampiakin hetkiä. Ehkä napsu lisää itseluottamusta voisi auttaa ottamaan vielä yhden stepin, Hakola sanoi.

Kobayashi johtaa viiden kilpailun jälkeen maailmancupia 420 pisteellä, kun toisena oleva Zyla on koonnut 285 pistettä ja Puolan Kamil Stoch 276. Aalto on cup-pisteissä kahdentenatoista 98 pisteellä. Se on jo 79 pistettä enemmän kuin suomalaiset mäkimiehet keräsivät koko viime kautena.

Jarkko Määtän lento pysähtyi Nizhni Tagilin avauskierroksella 112,5 metriin, eikä hän päässyt finaalikierrokselle.

