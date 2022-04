Maksym Levin on kuollut – häneen oli ammuttu kaksi luotia

Ukrainalainen kuvajournalisti ja dokumentintekijä Maksym Levin löytyi kuolleena oltuaan kadoksissa kaksi viikkoa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Venäjän hyökkäystä Ukrainaan kuvanneen Levinin ruumis löytyi Guta Mezhygirskan kylän ympäristöstä lähellä Kiovaa perjantaina. Häneen oli ammuttu kaksi luotia.

Ukrainan hallinnon mukaan Venäjän joukot ampuivat Levinin. Häntä jäivät kaipaamaan vaimo sekä pariskunnan neljä poikaa.

Toimittajat ilman rajoja -järjestön mukaan Levin on kuudes toimittaja, joka tähän mennessä on kuollut Ukrainassa dokumentoidessaan sotaa. Hänen töitään on julkaistu useissa kansainvälisissä medioissa.