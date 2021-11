Mäkynen ryöpytti perussuomalaisia SY:n tentissä: ”Kuunnelkaa nyt puheenvuoroja, niissä ei ole yhtäkään ratkaisua”

Suomen Yrittäjien (SY) aluevaalitentissä miteltiin muun muassa sote-asioista. DEMOKRAATTI Demokraatti

SDP:tä edusti kansanedustaja, varapuheenjohtaja Matias Mäkynen, joka totesi väittelyssä perussuomalaisten ja kokoomuksen puheenjohtajille Riikka Purralle ja Petteri Orpolle, miten on erittäin helppoa luetella sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmän ongelmia.

– Riikka Purra on erittäin taitava siinä, Petteri Orpo on erittäin taitava siinä. Perussuomalaisilta ei ole saatu minkäänlaista vaihtoehtoa. Kuunnelkaa nyt puheenvuoroja, niissä ei ole yhtäkään ratkaisua, Mäkynen ryöpytti.

– Petteri Orpo taas puhuu siitä, että olisi pitänyt odottaa, että vapaaehtoisesti edetään (sotessa) kuntayhtymäpohjalta. Tässä on nyt 15 vuotta odotettu. En tiedä, kuinka kauan vielä pitäisi odottaa lisää, että mitään ei tapahdu riittävän nopeasti. Ei näitä kustannuksia hillitä sillä, että vain odotellaan. Nyt on tehty se, mikä perustuslain mukaan on mahdollista säätää. Ja siltä pohjalta edetään toimeenpanoon, Mäkynen jatkoi.

Riikka Purra sai välittömästi puheenvuoron.

– Käsittämätöntä, kun toimittaja kysyy, mitä mieltä me olemme tästä mallista, niin siellä itketään, että ei tästä saisi enää puhua. Sekä perussuomalaiset, kokoomus ja muut oppositioryhmät ovat jättäneet jokaisessa valiokunnassa eriäviä (mielipiteitä) ja vastalauseen sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Meillä on lukuisia muutosesityksiä tähän pakettiin, Purra sanoi Mäkyselle.

Hän jatkoi kysymällä, miten on mahdollista, että hallituksen sote-mallissa ei ole huomioitu sitä, että pienistä kunnista saataisiin edustus aluevaltuustoon.

– Tämä on asia, mikä joka viikonloppu, kun kierrän tuolla maakunnissa, tulee vastaan. Pienten kuntien asukkaat miettivät, mitä meidän lähipalveluille tapahtuu.

Purran mukaan perussuomalaiset kiintiöisi pienille kunnille edustuksen aluevaltuustoon.

– Tässä tapauksessa vastaus on aina, että edustajat ajavat alueen etua. Kyllä te itsekin tiedätte, että tämä ei tule toteutumaan, Purra kritisoi.

– Perussuomalaiset eivät aja alueen etua, selvä, Mäkynen kuittasi.

”Tämä ei ikikuunapäivänä onnistu pelkästään julkisena tuotantona.”

Petteri Orpon mielestä hallituksen sote-malli on kallis ja byrokraattinen, mutta nyt se on hyväksytty.

– Nyt pitää kiinnittää siihen huomio todellakin, mitä tehdään seuraavaksi.

Orpon mukaan on suorastaan liikuttavaa kuulla, miten hallituspuolueiden jäsenet nyt puhuvat monituottajamallista.

– Tämä lakiesitys on rakennettu siltä ideologiselta pohjalta, että tuotantokin keskitetään mahdollisimman pitkälle julkisiin käsiin, hän kuitenkin kritisoi.

Orpon mukaan tässä ratkaisussa ei ole järjen häivää.

– Nyt pitää tehdä alueilla nopeasti toimia seuraavan neljän vuoden aikana, että monituottajamalli toteutuu ja yrittäjät pääsevät tuomaan oman osaamisensa mukaan.

– Tämä ei ikikuunapäivänä onnistu pelkästään julkisena tuotantona.

Orpon mukaan tuottaja ja järjestäjä pitää erottaa hyvinvointialueilla, jotta pystytään mahdollistamaan järkevä kilpailuttaminen.