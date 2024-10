Malm: “Hallituksen meriselitykset eivät kestä päivänvaloa”

Orpon hallituksen viesti opettajille on, että tehkää enemmän työtä pienemmällä palkalla, väittää SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Niina Malm tiedotteessaan kansainvälisenä opettajien päivänä. Demokraatti Demokraatti

– Kokoomusvetoinen hallitus puhuu kauniisti koulutustason nostamisesta, mutta pyrkii samalla heikentämään opettajien opetustyötä ja rajoittamaan lailla palkankorotuksia sekä leikkaa opettajien täydennyskoulutuksen rahoituksesta. Näinkö Orpon hallitus osoittaa arvostustaan opettajille, jotka tekevät tärkeää ja vastuullista työtä koko suomalaisen yhteiskunnan hyväksi? hän sanoo.

Malm viittaa opettajien palkan pienenemisellä hallituksen esitykseen uudeksi vientivetoiseksi työmarkkinamalliksi. Työntekijäpuolella pelätään mallin heikentävän naisvaltaisten alojen palkankorotusmahdollisuuksia. Malm katsoo, että toteutuessaan se tuomitsee opettajat pysyvään palkkakuoppaan.

– Hallituksen meriselitykset valtakunnansovittelijan aseman vahvistamisesta eivät kestä päivänvaloa. Palkkakuoppalailla pyritään rajoittamaan opettajien ja muiden julkisen sektorin naisvaltaisten alojen palkankorotuksia.

– Tuomalla paljon kritiikkiä herättäneen palkkakuoppalain eduskuntaan hallitus lähettää opettajille viestin, että heidän työnsä ei ole yhtä arvokasta kuin vientialan työntekijöiden. Tosiasia kuitenkin on, että ilman opettajia meillä ei ole laadukasta koulutusta, ja ilman laadukasta koulutusta meillä ei riitä osaajia myöskään vientialalle. Hallituksen lyhytnäköiseen politiikkaan tarvitaan muutos. Palkkakuoppalain peruminen on välttämätön ensimmäinen askel.

Malm sanoo, että Orpon hallituksen politiikasta kärsivät etenkin ammatillisten oppilaitosten opettajat, joihin ammatillisen koulutuksen 120 miljoonan leikkaukset osuvat kipeästi. Jättileikkaukset tulevat tarkoittamaan opettajien vähennyksiä ja jäljelle jäävien opettajien työkuorman kasvua, Malm uskoo.

– Ammatillisissa oppilaitoksissa on jo nyt pulaa lähiopetuksesta samalla kun opiskelijoiden tuen tarve on kasvanut. Monet opettajista kamppailevat liian suuren työmäärän ja riittämättömyyden tunteiden kanssa. On käsittämätöntä arvostuksen puutetta lisätä tätä kuormaa entisestään pakottamalla oppilaitokset opettajien ja tuntikehyksen määrän vähentämiseen, hän sanoo tiedotteessaan.